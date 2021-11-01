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В Волгоградской области трое рабочих насмерть отравились газом
В Волгоградской области трое рабочих насмерть отравились газом - РИА Новости, 01.11.2021
В Волгоградской области трое рабочих насмерть отравились газом
Трое рабочих, нанятых строить цех в Волгоградской области, отравились насмерть газом, сообщает в понедельник СУСК по региону. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:57
2021-11-01T14:57
2021-11-01T15:33
происшествия
волгоградская область
жкх
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ВОЛГОГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Трое рабочих, нанятых строить цех в Волгоградской области, отравились насмерть газом, сообщает в понедельник СУСК по региону.По информации ведомства, двое жителей Чувашии и один из Иркутска нанялись в компанию, которая строит производственный цех в поселке Котлубань. Они сняли дом для проживания на время работы.По данным следствия, газовое оборудование в доме, установленное для отопления, было неисправным. Возбуждено уголовное дело об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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волгоградская область
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происшествия, волгоградская область, жкх
14:57 01.11.2021 (обновлено: 15:33 01.11.2021)
В Волгоградской области трое рабочих насмерть отравились газом
Трое рабочих насмерть отравились газом в Волгоградской области