https://ria.ru/20211101/volgograd-1757218208.html

В Волгоградской области трое рабочих насмерть отравились газом

В Волгоградской области трое рабочих насмерть отравились газом - РИА Новости, 01.11.2021

В Волгоградской области трое рабочих насмерть отравились газом

Трое рабочих, нанятых строить цех в Волгоградской области, отравились насмерть газом, сообщает в понедельник СУСК по региону. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:57

2021-11-01T14:57

2021-11-01T15:33

происшествия

волгоградская область

жкх

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ВОЛГОГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Трое рабочих, нанятых строить цех в Волгоградской области, отравились насмерть газом, сообщает в понедельник СУСК по региону.По информации ведомства, двое жителей Чувашии и один из Иркутска нанялись в компанию, которая строит производственный цех в поселке Котлубань. Они сняли дом для проживания на время работы.По данным следствия, газовое оборудование в доме, установленное для отопления, было неисправным. Возбуждено уголовное дело об указании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20211030/pozhar-1756993897.html

волгоградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, волгоградская область, жкх