https://ria.ru/20211101/voditeli-1757235889.html
В Челябинске опровергли информацию о массовом увольнении водителей скорой
В Челябинске опровергли информацию о массовом увольнении водителей скорой - РИА Новости, 01.11.2021
В Челябинске опровергли информацию о массовом увольнении водителей скорой
Информация о массовом увольнении водителей скорой помощи в Челябинске из-за сложных условий работы и из-за того, что они якобы не получили ковидные выплаты, не... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:03
2021-11-01T16:03
2021-11-01T16:03
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя - РИА Новости, Ольга Ерачина. Информация о массовом увольнении водителей скорой помощи в Челябинске из-за сложных условий работы и из-за того, что они якобы не получили ковидные выплаты, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости руководитель ГАУ "Челябмедтранс" Андрей Бабенко.Ранее в СМИ появилась информация о том, что водители скорой помощи в Челябинске не получили ковидные выплаты, так как не смогли подтвердить, что заболели коронавирусом именно на работе. По данным СМИ, за последние месяцы уволились уже 40 водителей. В публикациях также говорится, что ежедневно в городе появляются по 400 новых заболевших коронавирусом, а водителей всего 80 человек."После проведения внутренней проверки информация о массовых увольнениях водителей автомобилей скорой медицинской помощи, являющихся работниками государственного автономного учреждения "Челябмедтранс", не нашла своего подтверждения. Она является недостоверной. В отдел кадров "Челябмедтранса" массовых заявлений об увольнении не поступало", - сказал Бабенко.По его словам, каждый случай увольнения разбирается индивидуально. С каждым сотрудником, принявшим решение уволиться, проводится беседа, выясняется причина ухода - зачастую, это вовсе не связано с зарплатой. На данный момент в учреждении работает более 400 водителей скорой помощи."При поступлении уведомления о заболевании COVID-19 сотрудника создается комиссия по расследованию страхового случая. Страховые выплаты получают водители "скорых", если подтвержден контакт с заболевшим пациентом, которому оказывается помощь. Водитель находится в изолированной от салона кабине автомобиля СМП, в защитном костюме и респираторе, его действия отмечаются в "карте вызова", - отметил руководитель "Челябмедтранса".Он уточил, что по окончанию расследования учреждение получает медзаключение, в котором указана информация о наличии либо отсутствии профзаболевания, по данным основаниям сотруднику либо назначается выплата, либо отказывается в ней.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, челябинск, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Челябинске опровергли информацию о массовом увольнении водителей скорой
"Челябмедтранс" опроверг информацию о массовом увольнении водителей скорой помощи
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя - РИА Новости, Ольга Ерачина. Информация о массовом увольнении водителей скорой помощи в Челябинске из-за сложных условий работы и из-за того, что они якобы не получили ковидные выплаты, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости руководитель ГАУ "Челябмедтранс" Андрей Бабенко.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что водители скорой помощи в Челябинске
не получили ковидные выплаты, так как не смогли подтвердить, что заболели коронавирусом
именно на работе. По данным СМИ, за последние месяцы уволились уже 40 водителей. В публикациях также говорится, что ежедневно в городе появляются по 400 новых заболевших коронавирусом, а водителей всего 80 человек.
"После проведения внутренней проверки информация о массовых увольнениях водителей автомобилей скорой медицинской помощи, являющихся работниками государственного автономного учреждения "Челябмедтранс", не нашла своего подтверждения. Она является недостоверной. В отдел кадров "Челябмедтранса" массовых заявлений об увольнении не поступало", - сказал Бабенко.
По его словам, каждый случай увольнения разбирается индивидуально. С каждым сотрудником, принявшим решение уволиться, проводится беседа, выясняется причина ухода - зачастую, это вовсе не связано с зарплатой. На данный момент в учреждении работает более 400 водителей скорой помощи.
"При поступлении уведомления о заболевании COVID-19 сотрудника создается комиссия по расследованию страхового случая. Страховые выплаты получают водители "скорых", если подтвержден контакт с заболевшим пациентом, которому оказывается помощь. Водитель находится в изолированной от салона кабине автомобиля СМП, в защитном костюме и респираторе, его действия отмечаются в "карте вызова", - отметил руководитель "Челябмедтранса".
Он уточил, что по окончанию расследования учреждение получает медзаключение, в котором указана информация о наличии либо отсутствии профзаболевания, по данным основаниям сотруднику либо назначается выплата, либо отказывается в ней.