https://ria.ru/20211101/voditeli-1757235889.html

В Челябинске опровергли информацию о массовом увольнении водителей скорой

В Челябинске опровергли информацию о массовом увольнении водителей скорой - РИА Новости, 01.11.2021

В Челябинске опровергли информацию о массовом увольнении водителей скорой

Информация о массовом увольнении водителей скорой помощи в Челябинске из-за сложных условий работы и из-за того, что они якобы не получили ковидные выплаты, не... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:03

2021-11-01T16:03

2021-11-01T16:03

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя - РИА Новости, Ольга Ерачина. Информация о массовом увольнении водителей скорой помощи в Челябинске из-за сложных условий работы и из-за того, что они якобы не получили ковидные выплаты, не соответствует действительности, сообщил РИА Новости руководитель ГАУ "Челябмедтранс" Андрей Бабенко.Ранее в СМИ появилась информация о том, что водители скорой помощи в Челябинске не получили ковидные выплаты, так как не смогли подтвердить, что заболели коронавирусом именно на работе. По данным СМИ, за последние месяцы уволились уже 40 водителей. В публикациях также говорится, что ежедневно в городе появляются по 400 новых заболевших коронавирусом, а водителей всего 80 человек."После проведения внутренней проверки информация о массовых увольнениях водителей автомобилей скорой медицинской помощи, являющихся работниками государственного автономного учреждения "Челябмедтранс", не нашла своего подтверждения. Она является недостоверной. В отдел кадров "Челябмедтранса" массовых заявлений об увольнении не поступало", - сказал Бабенко.По его словам, каждый случай увольнения разбирается индивидуально. С каждым сотрудником, принявшим решение уволиться, проводится беседа, выясняется причина ухода - зачастую, это вовсе не связано с зарплатой. На данный момент в учреждении работает более 400 водителей скорой помощи."При поступлении уведомления о заболевании COVID-19 сотрудника создается комиссия по расследованию страхового случая. Страховые выплаты получают водители "скорых", если подтвержден контакт с заболевшим пациентом, которому оказывается помощь. Водитель находится в изолированной от салона кабине автомобиля СМП, в защитном костюме и респираторе, его действия отмечаются в "карте вызова", - отметил руководитель "Челябмедтранса".Он уточил, что по окончанию расследования учреждение получает медзаключение, в котором указана информация о наличии либо отсутствии профзаболевания, по данным основаниям сотруднику либо назначается выплата, либо отказывается в ней.

https://ria.ru/20211019/vyplaty-1755208943.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, челябинск, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии