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В аэропорту Владивостока начали принимать электронные посадочные талоны

В аэропорту Владивостока начали принимать электронные посадочные талоны - РИА Новости, 01.11.2021

В аэропорту Владивостока начали принимать электронные посадочные талоны

Международный аэропорт Владивостока впервые начинает обслуживать пассажиров внутренних рейсов по электронным посадочным талонам, сообщает воздушная гавань. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:03

2021-11-01T15:03

2021-11-01T15:03

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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя — РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока впервые начинает обслуживать пассажиров внутренних рейсов по электронным посадочным талонам, сообщает воздушная гавань.Документ, содержащий QR-код и информацию о рейсе, можно оформить при регистрации на сайте авиакомпании, после чего он отправляется на электронную почту. Талон необходимо сохранить на мобильном устройстве и предъявить в аэропорту, говорится в сообщении.Также документ можно распечатать на специальных стойках, установленных в здании аэровокзала. Уточняется, что процедура проверки в аэропорту Владивостока проводится дважды: при прохождении предполетного досмотра и при посадке в самолет.

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владивосток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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