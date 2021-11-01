https://ria.ru/20211101/vladivostok-1757188136.html
В аэропорту Владивостока начали принимать электронные посадочные талоны
В аэропорту Владивостока начали принимать электронные посадочные талоны - РИА Новости, 01.11.2021
В аэропорту Владивостока начали принимать электронные посадочные талоны
Международный аэропорт Владивостока впервые начинает обслуживать пассажиров внутренних рейсов по электронным посадочным талонам, сообщает воздушная гавань. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:03
2021-11-01T15:03
2021-11-01T15:03
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ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя — РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока впервые начинает обслуживать пассажиров внутренних рейсов по электронным посадочным талонам, сообщает воздушная гавань.Документ, содержащий QR-код и информацию о рейсе, можно оформить при регистрации на сайте авиакомпании, после чего он отправляется на электронную почту. Талон необходимо сохранить на мобильном устройстве и предъявить в аэропорту, говорится в сообщении.Также документ можно распечатать на специальных стойках, установленных в здании аэровокзала. Уточняется, что процедура проверки в аэропорту Владивостока проводится дважды: при прохождении предполетного досмотра и при посадке в самолет.
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аэропорт, владивосток, новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм
В аэропорту Владивостока начали принимать электронные посадочные талоны
Аэропорт Владивостока впервые вводит электронные посадочные талоны на внутренние рейсы
ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя — РИА Новости. Международный аэропорт Владивостока впервые начинает обслуживать пассажиров внутренних рейсов по электронным посадочным талонам, сообщает воздушная гавань.
Документ, содержащий QR-код и информацию о рейсе, можно оформить при регистрации на сайте авиакомпании, после чего он отправляется на электронную почту. Талон необходимо сохранить на мобильном устройстве и предъявить в аэропорту, говорится в сообщении.
Также документ можно распечатать на специальных стойках, установленных в здании аэровокзала. Уточняется, что процедура проверки в аэропорту Владивостока проводится дважды: при прохождении предполетного досмотра и при посадке в самолет.