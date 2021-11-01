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Глава МИД Британии высказался о вкладе Китая в борьбу с изменением климата
Глава МИД Британии высказался о вкладе Китая в борьбу с изменением климата - РИА Новости, 01.11.2021
Глава МИД Британии высказался о вкладе Китая в борьбу с изменением климата
Великобритания будет подталкивать Китай на то, чтобы он делал больше в борьбе с изменением климата, заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:23
2021-11-01T12:23
в мире
оон
китай
глазго (город)
великобритания
си цзиньпин
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ГЛАЗГО (Шотландия), 1 ноя – РИА Новости. Великобритания будет подталкивать Китай на то, чтобы он делал больше в борьбе с изменением климата, заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс.Двухдневный саммит мировых лидеров на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) стартует в понедельник в Глазго. Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать лично, однако направит письменное заявление."У нас здесь очень представительная китайская делегация. У нас есть обязательства от Китая сейчас по углю. У нас есть обязательства от них по достижению цели по углеродной нейтральности к середине столетия. Конечно, мы будем подталкивать их тому, чтобы они делали больше", - заявила Трасс телеканалу Sky News на полях саммита в Глазго.Отвечая на вопрос, не раздражена ли Великобритания тем, что председатель КНР не прибыл лично на саммит, Трасс заявила, что в конференции принимают участие более 120 мировых лидеров, и это показывает возможности Британии.По данным правительства Великобритании, которая является председателем СОР26, участие подтвердили более 120 мировых лидеров. Они изложат действия, которые предпринимают внутри страны и на международном уровне для достижения целей по климатической повестке. Ключевая цель председательства Великобритании в СОР - поддержание предельного уровня повышения температуры на 1,5 градуса, а также активизация финансирования в области климата и усилий по адаптации к последствиям изменения климата.
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в мире, оон, китай, глазго (город), великобритания, си цзиньпин
12:23 01.11.2021
 
Глава МИД Британии высказался о вкладе Китая в борьбу с изменением климата

МИД Британии: мы будем подталкивать Китай, чтобы он больше боролся с изменением климата

© AP Photo / Scott HeppellПодготовка к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго
Подготовка к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / Scott Heppell
Подготовка к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго
Читать ria.ru в
ГЛАЗГО (Шотландия), 1 ноя – РИА Новости. Великобритания будет подталкивать Китай на то, чтобы он делал больше в борьбе с изменением климата, заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс.
Двухдневный саммит мировых лидеров на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) стартует в понедельник в Глазго. Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать лично, однако направит письменное заявление.
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"У нас здесь очень представительная китайская делегация. У нас есть обязательства от Китая сейчас по углю. У нас есть обязательства от них по достижению цели по углеродной нейтральности к середине столетия. Конечно, мы будем подталкивать их тому, чтобы они делали больше", - заявила Трасс телеканалу Sky News на полях саммита в Глазго.
Отвечая на вопрос, не раздражена ли Великобритания тем, что председатель КНР не прибыл лично на саммит, Трасс заявила, что в конференции принимают участие более 120 мировых лидеров, и это показывает возможности Британии.
По данным правительства Великобритании, которая является председателем СОР26, участие подтвердили более 120 мировых лидеров. Они изложат действия, которые предпринимают внутри страны и на международном уровне для достижения целей по климатической повестке. Ключевая цель председательства Великобритании в СОР - поддержание предельного уровня повышения температуры на 1,5 градуса, а также активизация финансирования в области климата и усилий по адаптации к последствиям изменения климата.
 
В миреООНКитайГлазго (город)ВеликобританияСи Цзиньпин
 
 
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