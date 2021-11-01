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Глава МИД Британии высказался о вкладе Китая в борьбу с изменением климата

Глава МИД Британии высказался о вкладе Китая в борьбу с изменением климата - РИА Новости, 01.11.2021

Глава МИД Британии высказался о вкладе Китая в борьбу с изменением климата

Великобритания будет подталкивать Китай на то, чтобы он делал больше в борьбе с изменением климата, заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:23

2021-11-01T12:23

2021-11-01T12:23

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глазго (город)

великобритания

си цзиньпин

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ГЛАЗГО (Шотландия), 1 ноя – РИА Новости. Великобритания будет подталкивать Китай на то, чтобы он делал больше в борьбе с изменением климата, заявила британский министр иностранных дел Лиз Трасс.Двухдневный саммит мировых лидеров на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) стартует в понедельник в Глазго. Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать лично, однако направит письменное заявление."У нас здесь очень представительная китайская делегация. У нас есть обязательства от Китая сейчас по углю. У нас есть обязательства от них по достижению цели по углеродной нейтральности к середине столетия. Конечно, мы будем подталкивать их тому, чтобы они делали больше", - заявила Трасс телеканалу Sky News на полях саммита в Глазго.Отвечая на вопрос, не раздражена ли Великобритания тем, что председатель КНР не прибыл лично на саммит, Трасс заявила, что в конференции принимают участие более 120 мировых лидеров, и это показывает возможности Британии.По данным правительства Великобритании, которая является председателем СОР26, участие подтвердили более 120 мировых лидеров. Они изложат действия, которые предпринимают внутри страны и на международном уровне для достижения целей по климатической повестке. Ключевая цель председательства Великобритании в СОР - поддержание предельного уровня повышения температуры на 1,5 градуса, а также активизация финансирования в области климата и усилий по адаптации к последствиям изменения климата.

https://ria.ru/20211031/gosdep-1757085124.html

китай

глазго (город)

великобритания

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в мире, оон, китай, глазго (город), великобритания, си цзиньпин