https://ria.ru/20211101/vaktsinatsiya-1757278890.html

В Курской области план вакцинации от COVID-19 выполнили на 70%

В Курской области план вакцинации от COVID-19 выполнили на 70% - РИА Новости, 01.11.2021

В Курской области план вакцинации от COVID-19 выполнили на 70%

В Курской области прошли вакцинацию от коронавируса уже 70% от запланированного количества населения, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T19:13

2021-11-01T19:13

2021-11-01T19:13

распространение коронавируса

общество

вакцинация

курская область

михаил мишустин

здоровье - общество

роман старовойт

коронавирусы

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Курской области прошли вакцинацию от коронавируса уже 70% от запланированного количества населения, сообщил губернатор Роман Старовойт.По его словам, всего в регион поступило 625,8 тысячи комплектов вакцин, пункты вакцинации созданы на базе 40 медорганизаций, также работают три временных пункта в ТЦ и 21 передвижной мобильный пункт."Запланированный целевой 80-процентный показатель от лиц, подлежащих вакцинации, мы в настоящее время выполнили без малого на 70%. Доля лиц старше 60 лет составляет 31,5%. Вакцинировано 170 беременных женщин", - доложил Старовойт на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина.Мишустин, выслушав доклад губернатора, рекомендовал продолжать работу в этом направлении."Совместно с санитарными врачами оперативно принимайте решения для исправления ситуации. И, конечно, во всех районах должны быть условия, чтобы люди могли сделать прививку", - сказал премьер-министр, добавив, что процесс вакцинации должен быть удобен и безопасен.

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757236811.html

курская область

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