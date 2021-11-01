https://ria.ru/20211101/vaktsinatsiya-1757225132.html

В Рязанской области начал работу единый центр вакцинации

В Рязанской области начал работу единый центр вакцинации - РИА Новости, 01.11.2021

В Рязанской области начал работу единый центр вакцинации

Единый центр вакцинации, созданный по поручению губернатора Николая Любимова, открылся в Рязанской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:22

2021-11-01T15:22

2021-11-01T15:34

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РЯЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Единый центр вакцинации, созданный по поручению губернатора Николая Любимова, открылся в Рязанской области, сообщает правительство региона.Центр начал работу в понедельник, 1 ноября. Как отмечает областное правительство, он открыт по поручению губернатора региональным министерством здравоохранения совместно с центром бережливого производства на территории Рязанского инновационного научно-технологического центра в "Точке кипения" на улице Каширина, 1Б. Территория под центр была предоставлена Корпорацией развития Рязанской области. Ежедневно в центре одновременно ведут прием более 50 специалистов, оказывается помощь в заполнении документов, проводится предварительный медицинский осмотр - опрос, измерение давления, пульсоксиметрия.Пространство нового пункта вакцинации организовано по принципам бережливого производства, с учетом рекомендаций экспертов, - таким образом, чтобы разделить потоки приходящих на вакцинацию и уже вакцинированных граждан. Центр рассчитан на ежедневное обслуживание до 1,8 тысячи человек с возможностью расширения пропускной способности до трех тысяч человек в день. Прием и вакцинация проводятся при предъявлении паспорта, полиса ОМС и СНИЛС."Наша задача – быстро и оперативно реагировать на вызовы времени, и, в первую очередь, на обращения людей. Крайне быстро сработали Корпорация развития Рязанской области, минздрав, все поликлиники, которые участвуют в этой работе. Прошло меньше недели с появления моего поручения до первого приема в едином центре вакцинации", – сказал Николай Любимов.По словам главы области, были быстро мобилизованы необходимые организационные связи: в центре работают врачи и медсестры из разных поликлиник, в необходимом количестве доставлена вакцина, привлечены волонтеры из медицинских образовательных учреждений, которые помогают в организации процесса и заполнении гражданами документов."Очень важно, что в едином центре вакцинации можно прийти и сделать прививку без записи, это то, о чем говорили люди. Все сделано не просто для того, чтобы в Рязанской области появился еще один, 69-й, пункт вакцинации. Он удобен для людей, для всех жителей Рязанской области", – добавил Любимов.Глава региона также сообщил, что для жителей микрорайонов, где доступность прививки сейчас ниже, будет организован бесплатный автобус в единый центр вакцинации. Также будут внесены улучшения в работу поликлиник – для этого привлекут волонтеров, проведут перераспределение потоков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, рязанская область, здоровье - общество, николай любимов, коронавирус в россии