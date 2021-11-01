https://ria.ru/20211101/vaktsinatsiya-1757214024.html

Пресс-секретарь Мишустина рассказал об уровне вакцинации в правительстве

Пресс-секретарь Мишустина рассказал об уровне вакцинации в правительстве - РИА Новости, 01.11.2021

Пресс-секретарь Мишустина рассказал об уровне вакцинации в правительстве

Участников очных совещаний в аппарате правительства обязали предъявлять QR-код или результат ПЦР-теста, рассказал РИА Новости пресс-секретарь премьера Борис... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:44

2021-11-01T14:44

2021-11-01T15:23

распространение коронавируса

общество

вакцинация

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Участников очных совещаний в аппарате правительства обязали предъявлять QR-код или результат ПЦР-теста, рассказал РИА Новости пресс-секретарь премьера Борис Беляков."В русле мер, которые принимаются в России и в мире для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, в аппарате правительства введены требования к участникам совещаний, которые проводятся в очном формате. Участникам необходимо предъявлять либо результат ПЦР-теста, либо QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий перенесенное заболевание", — сказал он.По словам пресс-секретаря, сейчас уровень вакцинации среди сотрудников аппарата превышает 80 процентов, такой же показатель и среди сотрудников федеральных органов власти.Из-за роста заболеваемости COVID-19 в России с 30 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней. Прежде всего ограничения касаются торговли, общепита и услуг, массовых мероприятий. Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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