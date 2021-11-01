14:44 01.11.2021 (обновлено: 15:23 01.11.2021)
Пресс-секретарь Мишустина рассказал об уровне вакцинации в правительстве
В правительстве России ввели требование о QR-кодах для участников очных совещаний
© РИА Новости / Антон Белицкий / Перейти в фотобанкДом правительства РФ и высотное здание на Кудринской площади
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Участников очных совещаний в аппарате правительства обязали предъявлять QR-код или результат ПЦР-теста, рассказал РИА Новости пресс-секретарь премьера Борис Беляков.
"В русле мер, которые принимаются в России и в мире для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, в аппарате правительства введены требования к участникам совещаний, которые проводятся в очном формате. Участникам необходимо предъявлять либо результат ПЦР-теста, либо QR-код о вакцинации, либо документ, подтверждающий перенесенное заболевание", — сказал он.
По словам пресс-секретаря, сейчас уровень вакцинации среди сотрудников аппарата превышает 80 процентов, такой же показатель и среди сотрудников федеральных органов власти.
"Тем не менее мы считаем важным придерживаться необходимых мер для обеспечения максимальной безопасности участников мероприятий, которые проходят в правительстве в очном формате", — добавил Беляков.
Из-за роста заболеваемости COVID-19 в России с 30 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней. Прежде всего ограничения касаются торговли, общепита и услуг, массовых мероприятий.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах, — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.