https://ria.ru/20211101/vaktsinatsiya-1757162111.html
Депутат предложил дать привившимся от COVID-19 скидку на проездные
Депутат предложил дать привившимся от COVID-19 скидку на проездные - РИА Новости, 01.11.2021
Депутат предложил дать привившимся от COVID-19 скидку на проездные
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил письмо министру труда Антону Котякову с предложением предоставить привившимся от коронавируса гражданам скидку в... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:02
2021-11-01T11:02
2021-11-01T11:31
распространение коронавируса
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
здоровье - общество
василий власов
антон котяков
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил письмо министру труда Антону Котякову с предложением предоставить привившимся от коронавируса гражданам скидку в 50% на проездные в общественном транспорте.В связи с тем, что власти продолжают разрабатывать меры по стимулированию граждан к вакцинации от коронавируса, Власов предложил Минтруду оценить возможность предоставления скидки в 50% на проездные в общественном транспорте в течение шести месяцев после вакцинации."Данная льгота могла бы стать существенным материальным стимулом для десятков миллионов граждан, которые непосредственно и регулярно пользуются услугами муниципальных перевозчиков, а также способствовала бы снижению риска распространения заболевания в общественном транспорте", - написал Власов в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.Депутат также напомнил, что в стране введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за обстановки с распространением коронавируса.
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РИА Новости
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), здоровье - общество, василий власов, антон котяков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:02 01.11.2021 (обновлено: 11:31 01.11.2021)
Депутат предложил дать привившимся от COVID-19 скидку на проездные
Депутат ГД Власов предложил Минтруду дать привитым от COVID-19 скидку на проездные в 50%
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Депутат Госдумы Василий Власов
(ЛДПР) направил письмо министру труда Антону Котякову
с предложением предоставить привившимся от коронавируса гражданам скидку в 50% на проездные в общественном транспорте.
В связи с тем, что власти продолжают разрабатывать меры по стимулированию граждан к вакцинации от коронавируса, Власов предложил Минтруду оценить возможность предоставления скидки в 50% на проездные в общественном транспорте в течение шести месяцев после вакцинации.
"Данная льгота могла бы стать существенным материальным стимулом для десятков миллионов граждан, которые непосредственно и регулярно пользуются услугами муниципальных перевозчиков, а также способствовала бы снижению риска распространения заболевания в общественном транспорте", - написал Власов в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Депутат также напомнил, что в стране введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за обстановки с распространением коронавируса.