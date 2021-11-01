https://ria.ru/20211101/vaktsinatsiya-1757162111.html

Депутат предложил дать привившимся от COVID-19 скидку на проездные

Депутат предложил дать привившимся от COVID-19 скидку на проездные - РИА Новости, 01.11.2021

Депутат предложил дать привившимся от COVID-19 скидку на проездные

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил письмо министру труда Антону Котякову с предложением предоставить привившимся от коронавируса гражданам скидку в... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:02

2021-11-01T11:02

2021-11-01T11:31

распространение коронавируса

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

здоровье - общество

василий власов

антон котяков

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил письмо министру труда Антону Котякову с предложением предоставить привившимся от коронавируса гражданам скидку в 50% на проездные в общественном транспорте.В связи с тем, что власти продолжают разрабатывать меры по стимулированию граждан к вакцинации от коронавируса, Власов предложил Минтруду оценить возможность предоставления скидки в 50% на проездные в общественном транспорте в течение шести месяцев после вакцинации."Данная льгота могла бы стать существенным материальным стимулом для десятков миллионов граждан, которые непосредственно и регулярно пользуются услугами муниципальных перевозчиков, а также способствовала бы снижению риска распространения заболевания в общественном транспорте", - написал Власов в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.Депутат также напомнил, что в стране введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за обстановки с распространением коронавируса.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), здоровье - общество, василий власов, антон котяков, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19