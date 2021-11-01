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На ВДНХ открылся центр вакцинации от COVID-19
На ВДНХ открылся центр вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
На ВДНХ открылся центр вакцинации от COVID-19
В Москве расширяют сеть пунктов вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19, сделать прививку и сдать экспресс-тест теперь можно на ВДНХ, сообщила... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:01
2021-11-01T10:01
2021-11-01T10:01
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Москве расширяют сеть пунктов вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19, сделать прививку и сдать экспресс-тест теперь можно на ВДНХ, сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы видим, что число желающих вакцинироваться в Москве растет. Кроме того, становится все больше людей, которым в ближайшее время потребуется ревакцинация. В ответ на увеличивающийся спрос мы наращиваем вакцинационные мощности. Сегодня новый центр начал работать в еще одном популярном месте столицы – на ВДНХ. Его легко найти, он расположен в левом крыле арки главного входа. Также там можно сдать экспресс-тест на COVID-19. Предварительная запись для посещения пункта не требуется", - рассказала вице-мэр.Она отметила, что пункт принимает граждан РФ.Ранее сообщалось, что в столице в период нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября 2021 все пункты вакцинации продолжают работу.
https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756439377.html
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На ВДНХ открылся центр вакцинации от COVID-19
Центр вакцинации и точка экспресс-тестирования на COVID-19 открылись на ВДНХ