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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211101/vaktsinatsiya-1757132855.html
Медведев объяснил, почему Россия сталкивается с трудностями при вакцинации
Медведев объяснил, почему Россия сталкивается с трудностями при вакцинации - РИА Новости, 01.11.2021
Медведев объяснил, почему Россия сталкивается с трудностями при вакцинации
Отношение к вакцинации с распадом Советского Союза стало формироваться под воздействием невежественной антивакцинной пропаганды на основе недостоверных фактов,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T00:18
2021-11-01T00:18
распространение коронавируса
общество
дмитрий медведев
советский
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Отношение к вакцинации с распадом Советского Союза стало формироваться под воздействием невежественной антивакцинной пропаганды на основе недостоверных фактов, и если не будут найдены способы убедить людей в безответственности, асоциальности такого поведения, РФ ждут еще более тяжелые времена, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В статье для Российской газеты, посвящённой прошлому, настоящему и будущему борьбы с коронавирусом, Медведев напомнил, что в Советском Союзе был создан профилактический календарь прививок и проводилась обязательная вакцинация против оспы, сыпного тифа, малярии, туберкулеза, полиомиелита.По словам зампреда Совбеза, есть много способов для того, чтобы преодолеть пессимизм и скепсис, развеять опасения людей."Их возражения сводятся в основном к тому, что вакцины против коронавируса — препараты новые и пока плохо изучены, сделаны в ускоренном режиме, имеют ряд побочных эффектов. И главное, что многих пугает: после прививок все равно сохраняется риск заболеть", - уточнил Медведев.Вместе с тем он добавил, что эксперты уже не раз давали аргументированные и подробные ответы."Но важнее всего то, что вакцинированные люди если и болеют, то без тяжелых последствий. Это, кроме прочего, позволяет снизить нагрузку на медицинские учреждения, больше внимания уделять пациентам с другими болезнями, вести плановое лечение и операции", - написал Медведев.
https://ria.ru/20211101/kontrol-1757132526.html
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общество, дмитрий медведев, советский , россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, москва
00:18 01.11.2021
 
Медведев объяснил, почему Россия сталкивается с трудностями при вакцинации

Медведев: настанут тяжелые времена, если не убедить людей в асоциальности отказа от вакцин

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает вакцину "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра "МЕГА" в Казани
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра МЕГА в Казани - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Отношение к вакцинации с распадом Советского Союза стало формироваться под воздействием невежественной антивакцинной пропаганды на основе недостоверных фактов, и если не будут найдены способы убедить людей в безответственности, асоциальности такого поведения, РФ ждут еще более тяжелые времена, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В статье для Российской газеты, посвящённой прошлому, настоящему и будущему борьбы с коронавирусом, Медведев напомнил, что в Советском Союзе был создан профилактический календарь прививок и проводилась обязательная вакцинация против оспы, сыпного тифа, малярии, туберкулеза, полиомиелита.
"К сожалению, эта система была разрушена вместе с исчезновением СССР, а отношение к вакцинации стало формироваться под воздействием невежественной антивакцинной пропаганды. Она велась и ведется на основе противоречивых и недостоверных фактов, граничащих в ряде случаев с умышленными противоправными действиями, представляющих явную угрозу общественной безопасности. Именно поэтому наша страна сталкивается с такими трудностями при проведении вакцинации. И если мы не найдем способов убедить людей в безответственности, даже, скажем прямо, асоциальности такого поведения, нас ждут еще более тяжелые времена", - говорится в статье Медведева.
Председатель Единой России Дмитрий Медведев принимает участие во встрече президента РФ Владимира Путина с руководством Единой России
Дмитрий Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ
По словам зампреда Совбеза, есть много способов для того, чтобы преодолеть пессимизм и скепсис, развеять опасения людей.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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Медведев рассказал, когда удастся взять под контроль ситуацию с COVID-19
"Их возражения сводятся в основном к тому, что вакцины против коронавируса — препараты новые и пока плохо изучены, сделаны в ускоренном режиме, имеют ряд побочных эффектов. И главное, что многих пугает: после прививок все равно сохраняется риск заболеть", - уточнил Медведев.
Вместе с тем он добавил, что эксперты уже не раз давали аргументированные и подробные ответы.
"Но важнее всего то, что вакцинированные люди если и болеют, то без тяжелых последствий. Это, кроме прочего, позволяет снизить нагрузку на медицинские учреждения, больше внимания уделять пациентам с другими болезнями, вести плановое лечение и операции", - написал Медведев.
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
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