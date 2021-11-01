Медведев объяснил, почему Россия сталкивается с трудностями при вакцинации
Медведев: настанут тяжелые времена, если не убедить людей в асоциальности отказа от вакцин
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает вакцину "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19 в шприц в пункте вакцинации у торгово-развлекательного центра "МЕГА" в Казани
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Отношение к вакцинации с распадом Советского Союза стало формироваться под воздействием невежественной антивакцинной пропаганды на основе недостоверных фактов, и если не будут найдены способы убедить людей в безответственности, асоциальности такого поведения, РФ ждут еще более тяжелые времена, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В статье для Российской газеты, посвящённой прошлому, настоящему и будущему борьбы с коронавирусом, Медведев напомнил, что в Советском Союзе был создан профилактический календарь прививок и проводилась обязательная вакцинация против оспы, сыпного тифа, малярии, туберкулеза, полиомиелита.
"К сожалению, эта система была разрушена вместе с исчезновением СССР, а отношение к вакцинации стало формироваться под воздействием невежественной антивакцинной пропаганды. Она велась и ведется на основе противоречивых и недостоверных фактов, граничащих в ряде случаев с умышленными противоправными действиями, представляющих явную угрозу общественной безопасности. Именно поэтому наша страна сталкивается с такими трудностями при проведении вакцинации. И если мы не найдем способов убедить людей в безответственности, даже, скажем прямо, асоциальности такого поведения, нас ждут еще более тяжелые времена", - говорится в статье Медведева.
По словам зампреда Совбеза, есть много способов для того, чтобы преодолеть пессимизм и скепсис, развеять опасения людей.
"Их возражения сводятся в основном к тому, что вакцины против коронавируса — препараты новые и пока плохо изучены, сделаны в ускоренном режиме, имеют ряд побочных эффектов. И главное, что многих пугает: после прививок все равно сохраняется риск заболеть", - уточнил Медведев.
Вместе с тем он добавил, что эксперты уже не раз давали аргументированные и подробные ответы.
"Но важнее всего то, что вакцинированные люди если и болеют, то без тяжелых последствий. Это, кроме прочего, позволяет снизить нагрузку на медицинские учреждения, больше внимания уделять пациентам с другими болезнями, вести плановое лечение и операции", - написал Медведев.