https://ria.ru/20211101/vaktsinatsiya-1757132855.html

Медведев объяснил, почему Россия сталкивается с трудностями при вакцинации

Медведев объяснил, почему Россия сталкивается с трудностями при вакцинации - РИА Новости, 01.11.2021

Медведев объяснил, почему Россия сталкивается с трудностями при вакцинации

Отношение к вакцинации с распадом Советского Союза стало формироваться под воздействием невежественной антивакцинной пропаганды на основе недостоверных фактов,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T00:18

2021-11-01T00:18

2021-11-01T00:18

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Отношение к вакцинации с распадом Советского Союза стало формироваться под воздействием невежественной антивакцинной пропаганды на основе недостоверных фактов, и если не будут найдены способы убедить людей в безответственности, асоциальности такого поведения, РФ ждут еще более тяжелые времена, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В статье для Российской газеты, посвящённой прошлому, настоящему и будущему борьбы с коронавирусом, Медведев напомнил, что в Советском Союзе был создан профилактический календарь прививок и проводилась обязательная вакцинация против оспы, сыпного тифа, малярии, туберкулеза, полиомиелита.По словам зампреда Совбеза, есть много способов для того, чтобы преодолеть пессимизм и скепсис, развеять опасения людей."Их возражения сводятся в основном к тому, что вакцины против коронавируса — препараты новые и пока плохо изучены, сделаны в ускоренном режиме, имеют ряд побочных эффектов. И главное, что многих пугает: после прививок все равно сохраняется риск заболеть", - уточнил Медведев.Вместе с тем он добавил, что эксперты уже не раз давали аргументированные и подробные ответы."Но важнее всего то, что вакцинированные люди если и болеют, то без тяжелых последствий. Это, кроме прочего, позволяет снизить нагрузку на медицинские учреждения, больше внимания уделять пациентам с другими болезнями, вести плановое лечение и операции", - написал Медведев.

https://ria.ru/20211101/kontrol-1757132526.html

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757132666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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