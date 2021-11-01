Вице-премьер Украины Резников подал заявление об увольнении
Вице-премьер Украины Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию
КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, которого называют кандидатом на пост министр обороны, подал заявление об увольнении, сообщил в понедельник представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
Ранее главный редактор украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру на пост министра обороны, им должен Резников. Издание "LB.ua" со ссылкой на источники сообщало, что депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Ирина Верещук возглавит министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
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"Член правительства – вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию в котором также поблагодарил за доверие! Соответствующее заявление зарегистрировано в аппарате ВРУ (Верховной рады - ред.)", - написал Мельничук в Telegram.
Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.
Зеленский ранее анонсировал кадровые перестановки в правительстве, но не уточнил, о ком конкретно идет речь. Агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источники передавало, что депутаты могут заменить до пяти министров. Это могут быть министр обороны Андрей Таран, вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и министр соцполитики Марина Лазебная. Еще два члена кабмина, чьи фамилии на слуху в контексте будущих перестановок, - это министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.