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Платформа "Мой экспорт" пополнится более 30 бизнес-услугами
Платформа "Мой экспорт" пополнится более 30 бизнес-услугами - РИА Новости, 01.11.2021
Платформа "Мой экспорт" пополнится более 30 бизнес-услугами
Более 30 бизнес-услуг появятся на платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), сообщает Российский экспортный цент (входит в ВЭБ)."Расширение пакета услуг,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:03
2021-11-01T16:03
2021-11-01T16:03
экономика
российский экспортный центр
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. Более 30 бизнес-услуг появятся на платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), сообщает Российский экспортный цент (входит в ВЭБ)."Расширение пакета услуг, представленных на платформе Российского экспортного центра, стало возможным после принятия правительством РФ соответствующих поправок в распоряжение 2020 года №1776-р. Оно утверждает перечень электронных услуг и процедур в сфере ВЭД, которые осуществляет информационная система "Одно окно", - сообщает РЭЦ.Там уточняют, что изменения касаются перечня бизнес-сервисов. Функционал "Одного окна" будет увеличен за счет цифровизации 31 услуги, которые призваны упростить выход компаний на новые рынки.Среди них, в частности, консультирование и оказание юридических услуг в сфере патентования и защиты интеллектуальной собственности, налогообложения, валютного законодательства, организация выставочно-ярмарочных мероприятий и бизнес-миссий, таможенные и логистические сервисы, аналитика - исследование рынка, анализ соответствия продукции, проверка зарубежного контрагента, а также целевые сервисы для субъектов МСП, включая поиск и подбор потенциальных покупателей, консультации по сертификации и маркировке, маркетинговые исследования. Также будут "оцифрованы" предоставление мер господдержки и специального финансирования и многие другие.По его словам, команда РЭЦ при разработке новых сервисов слышит желания бизнеса и опирается на потребности экспортеров."Внесение этих изменений позволит расширить возможности цифровой платформы "Мой экспорт" по поддержке отечественных экспортеров", - заключили в РЭЦ.
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экономика, российский экспортный центр, россия
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм
. Более 30 бизнес-услуг появятся на платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), сообщает Российский экспортный цент
(входит в ВЭБ).
"Расширение пакета услуг, представленных на платформе Российского экспортного центра, стало возможным после принятия правительством РФ соответствующих поправок в распоряжение 2020 года №1776-р. Оно утверждает перечень электронных услуг и процедур в сфере ВЭД, которые осуществляет информационная система "Одно окно", - сообщает РЭЦ.
Там уточняют, что изменения касаются перечня бизнес-сервисов. Функционал "Одного окна" будет увеличен за счет цифровизации 31 услуги, которые призваны упростить выход компаний на новые рынки.
Среди них, в частности, консультирование и оказание юридических услуг в сфере патентования и защиты интеллектуальной собственности, налогообложения, валютного законодательства, организация выставочно-ярмарочных мероприятий и бизнес-миссий, таможенные и логистические сервисы, аналитика - исследование рынка, анализ соответствия продукции, проверка зарубежного контрагента, а также целевые сервисы для субъектов МСП, включая поиск и подбор потенциальных покупателей, консультации по сертификации и маркировке, маркетинговые исследования. Также будут "оцифрованы" предоставление мер господдержки и специального финансирования и многие другие.
"Наша ключевая задача - фундаментально изменить отношения экспортера с государством и всеми ведомствами в рамках предоставления услуг для экспортеров. То есть обеспечить бесшовный доступ ко всем сервисам и услугам, необходимым предпринимателям при выходе на экспорт, сделав этот процесс проще и доступнее. Расширение функционала платформы - это очередной этап развития, который позволит нам предоставить наиболее востребованные услуги в цифровом формате", - отметил управляющий директор по реализации проекта "Одно окно" Российского экспортного центра Михаил Кочергин.
По его словам, команда РЭЦ при разработке новых сервисов слышит желания бизнеса и опирается на потребности экспортеров.
"Внесение этих изменений позволит расширить возможности цифровой платформы "Мой экспорт" по поддержке отечественных экспортеров", - заключили в РЭЦ.