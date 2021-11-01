https://ria.ru/20211101/uslugi-1757233193.html

Платформа "Мой экспорт" пополнится более 30 бизнес-услугами

Платформа "Мой экспорт" пополнится более 30 бизнес-услугами - РИА Новости, 01.11.2021

Платформа "Мой экспорт" пополнится более 30 бизнес-услугами

Более 30 бизнес-услуг появятся на платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), сообщает Российский экспортный цент (входит в ВЭБ)."Расширение пакета услуг,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:03

2021-11-01T16:03

2021-11-01T16:03

экономика

российский экспортный центр

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. Более 30 бизнес-услуг появятся на платформе "Мой экспорт" (ИС "Одно окно"), сообщает Российский экспортный цент (входит в ВЭБ)."Расширение пакета услуг, представленных на платформе Российского экспортного центра, стало возможным после принятия правительством РФ соответствующих поправок в распоряжение 2020 года №1776-р. Оно утверждает перечень электронных услуг и процедур в сфере ВЭД, которые осуществляет информационная система "Одно окно", - сообщает РЭЦ.Там уточняют, что изменения касаются перечня бизнес-сервисов. Функционал "Одного окна" будет увеличен за счет цифровизации 31 услуги, которые призваны упростить выход компаний на новые рынки.Среди них, в частности, консультирование и оказание юридических услуг в сфере патентования и защиты интеллектуальной собственности, налогообложения, валютного законодательства, организация выставочно-ярмарочных мероприятий и бизнес-миссий, таможенные и логистические сервисы, аналитика - исследование рынка, анализ соответствия продукции, проверка зарубежного контрагента, а также целевые сервисы для субъектов МСП, включая поиск и подбор потенциальных покупателей, консультации по сертификации и маркировке, маркетинговые исследования. Также будут "оцифрованы" предоставление мер господдержки и специального финансирования и многие другие.По его словам, команда РЭЦ при разработке новых сервисов слышит желания бизнеса и опирается на потребности экспортеров."Внесение этих изменений позволит расширить возможности цифровой платформы "Мой экспорт" по поддержке отечественных экспортеров", - заключили в РЭЦ.

https://ria.ru/20211028/zayavki-1756700011.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, российский экспортный центр, россия