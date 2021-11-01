https://ria.ru/20211101/ukraina-1757207053.html

Вице-премьер Украины Уруский решил покинуть пост

Вице-премьер Украины Уруский решил покинуть пост - РИА Новости, 01.11.2021

Вице-премьер Украины Уруский решил покинуть пост

Вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский написал заявление об увольнении, сообщил в понедельник... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:16

2021-11-01T14:16

2021-11-01T14:16

в мире

украина

верховная рада украины

ирина верещук

алексей резников

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/02/1587277486_0:350:1765:1343_1920x0_80_0_0_06190661e6cbb7a6a8f8ec1fdf0e128b.jpg

КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Вице-премьер Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский написал заявление об увольнении, сообщил в понедельник представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.Ранее Мельничук сообщил, что вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, которого называют кандидатом на пост министра обороны, подал заявление об увольнении."Вице-премьер Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в аппарат Верховной рады об увольнении по собственному желанию", - написал Мельничук в Telegram-канале.Издание "Украинская правда" ранее сообщило, что Рада может сменить глав четырех министерств. Вместо министра экологии Романа Абрамовского придет его заместитель Руслан Стрилец, министра обороны Андрея Тарана заменят Резниковым, Резникова – на депутата от "Слуги народа" Ирину Верещук, Уруского – на главного таможенника Павла Рябикина.Согласно конституции Украины, президент подает на утверждение парламента кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны. Остальные члены кабинета министров назначаются непосредственно Верховной радой. Увольняет министров также парламент.

https://ria.ru/20211101/ukraina-1757164681.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, ирина верещук, алексей резников