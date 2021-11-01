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В офисе Зеленского назвали Разумкова неярким ретрополитиком
В офисе Зеленского назвали Разумкова неярким ретрополитиком - РИА Новости, 01.11.2021
В офисе Зеленского назвали Разумкова неярким ретрополитиком
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова неярким ретрополитиком, у которого нет высокого... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T13:32
2021-11-01T13:32
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
партия "слуга народа"
дмитрий разумков
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КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова неярким ретрополитиком, у которого нет высокого потенциала в политике.Согласно последнему соцопросу, проведённого социологической службой центра имени Александра Разумкова, экс-спикера на президентских выборах готовы поддержать 9% граждан. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду в 2023 году."Он (Разумков – ред.) не будет ярким. Он не пассионарный и не харизматичный. Он хоть и молодой, но ретрополитик. Относительно его постоянного появления на каналах "Медиа Группы Украина", там обычно собираются все непассионарные, нехаризматичные ретрополитики в молодежной одежде. Они собираются в совокупную группу, электоральный вес которой не превышает пяти процентов. Они действительно все непроходимы. Он один из них", - сказал Подоляк в интервью изданию "Бабель", опубликованном в понедельник.По его словам, все данные соцопросов сейчас спекулятивны и не имеют электоральной ценности. "Пусть (Разумков – ред.) наберет 9% за 9-12 месяцев до выборов или лучше за шесть-восемь месяцев до выборов", - добавил он.Верховная рада 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера парламента. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. На следующий день после отставки у него был день рождения.
https://ria.ru/20211018/ukraina-1754774260.html
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, партия "слуга народа", дмитрий разумков
13:32 01.11.2021
 
В офисе Зеленского назвали Разумкова неярким ретрополитиком

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: у экс-спикера Разумкова нет потенциала в политике

© REUTERS / Valentyn OgirenkoДмитрий Разумков на заседании Верховной рады Украины
Дмитрий Разумков на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Читать ria.ru в
КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова неярким ретрополитиком, у которого нет высокого потенциала в политике.
Согласно последнему соцопросу, проведённого социологической службой центра имени Александра Разумкова, экс-спикера на президентских выборах готовы поддержать 9% граждан. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году, а в Верховную раду в 2023 году.
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"Он (Разумков – ред.) не будет ярким. Он не пассионарный и не харизматичный. Он хоть и молодой, но ретрополитик. Относительно его постоянного появления на каналах "Медиа Группы Украина", там обычно собираются все непассионарные, нехаризматичные ретрополитики в молодежной одежде. Они собираются в совокупную группу, электоральный вес которой не превышает пяти процентов. Они действительно все непроходимы. Он один из них", - сказал Подоляк в интервью изданию "Бабель", опубликованном в понедельник.
По его словам, все данные соцопросов сейчас спекулятивны и не имеют электоральной ценности. "Пусть (Разумков – ред.) наберет 9% за 9-12 месяцев до выборов или лучше за шесть-восемь месяцев до выборов", - добавил он.
Верховная рада 7 октября отправила Разумкова в отставку с поста спикера парламента. Депутаты пропрезидентской партии "Слуга народа" инициировали процедуру его отставки, объяснив это тем, что Разумков якобы перестал быть членом команды и действовал вразрез с программой партии. Разумков эти обвинения отвергает. На следующий день после отставки у него был день рождения.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныПартия "Слуга народа"Дмитрий Разумков
 
 
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