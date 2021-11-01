https://ria.ru/20211101/udmurtiya-1757275896.html

В Удмуртии назвали напряженной ситуацию с кислородом для больных COVID-19

В Удмуртии назвали напряженной ситуацию с кислородом для больных COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021

В Удмуртии назвали напряженной ситуацию с кислородом для больных COVID-19

Ситуация с кислородом для больных коронавирусом остается напряженной в Удмуртии, власти закупили прикроватные концентраторы, чтобы сократить потребность в нем,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T18:53

2021-11-01T18:53

2021-11-01T18:53

распространение коронавируса

удмуртская республика (удмуртия)

здоровье - общество

александр бречалов

здоровье

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Ситуация с кислородом для больных коронавирусом остается напряженной в Удмуртии, власти закупили прикроватные концентраторы, чтобы сократить потребность в нем, рассказал глава региона Александр Бречалов на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID."На чем хотел бы акцентировать внимание - кислород. Вот буквально несколько дней еще у нас были практически военные действия, можно так сказать. Я хочу поблагодарить команду Дениса Мантурова и всех его замминистров", - сказал Бречалов.Как отметил Бречалов, власти региона закупили 1,5 тысячи прикроватных концентраторов, что позволит сократить потребность в жидком кислороде.

https://ria.ru/20211101/kislorod-1757244991.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удмуртская республика (удмуртия), здоровье - общество, александр бречалов, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии