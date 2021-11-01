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В Удмуртии назвали напряженной ситуацию с кислородом для больных COVID-19
В Удмуртии назвали напряженной ситуацию с кислородом для больных COVID-19 - РИА Новости, 01.11.2021
В Удмуртии назвали напряженной ситуацию с кислородом для больных COVID-19
Ситуация с кислородом для больных коронавирусом остается напряженной в Удмуртии, власти закупили прикроватные концентраторы, чтобы сократить потребность в нем,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:53
2021-11-01T18:53
2021-11-01T18:53
распространение коронавируса
удмуртская республика (удмуртия)
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Ситуация с кислородом для больных коронавирусом остается напряженной в Удмуртии, власти закупили прикроватные концентраторы, чтобы сократить потребность в нем, рассказал глава региона Александр Бречалов на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID."На чем хотел бы акцентировать внимание - кислород. Вот буквально несколько дней еще у нас были практически военные действия, можно так сказать. Я хочу поблагодарить команду Дениса Мантурова и всех его замминистров", - сказал Бречалов.Как отметил Бречалов, власти региона закупили 1,5 тысячи прикроватных концентраторов, что позволит сократить потребность в жидком кислороде.
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удмуртская республика (удмуртия), здоровье - общество, александр бречалов, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Удмуртии назвали напряженной ситуацию с кислородом для больных COVID-19
Губернатор Бречалов назвал ситуацию с кислородом для больных COVID в Удмуртии напряженной