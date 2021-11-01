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https://ria.ru/20211101/ubiystvo-1757206621.html
В СК рассказали об убийце девочек в Кызыле
В СК рассказали об убийце девочек в Кызыле - РИА Новости, 01.11.2021
В СК рассказали об убийце девочек в Кызыле
Обвиняемый в убийстве сестер в Кызыле снимал комнату у их матери и выкинул девочек с 8-го этажа, потому что те шумели и не реагировали на замечания, сообщает... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:14
2021-11-01T14:29
происшествия
кызыл
убийство двух девочек в туве
тес-хемский район
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве сестер в Кызыле снимал комнату у их матери и выкинул девочек с 8-го этажа, потому что те шумели и не реагировали на замечания, сообщает СУСК РФ по Туве.Накануне в Кызыле были обнаружены две сестры 9 и 14 лет с множественными травмами: младшая девочка скончалась на месте происшествия, старшая – в медицинском учреждении. Был задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики. Как заявил глава Тувы Владислав Ховалыг, подозреваемый, "непонятно чем руководствуясь, сбросил с балкона двух девочек 9 и 14 лет".По данным СК, подозреваемый в убийстве снимал комнату у матери девочек, проживавших в доме по улице Лопсанчапа."По версии следствия, 30 октября 2021 года мужчина вернулся домой около 22 часов. Находясь в квартире, обвиняемый несколько раз сделал замечание девочкам, чтобы они не шумели. После этого, около 2-3 часов ночи, мужчина вытолкнул одну, а вслед и другую девочку из окна спальни восьмого этажа на улицу", - говорится в сообщении. Мужчине предъявлено обвинение. Он арестован.В мэрии ранее сообщили, что мать погибших сестер была судима и состояла на учете в Хакасии. По данным властей Тувы, она самовольно забрала девочек из опекаемой семьи и перевезла в Кызыл.
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кызыл
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происшествия, кызыл, убийство двух девочек в туве, тес-хемский район, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:14 01.11.2021 (обновлено: 14:29 01.11.2021)
 
В СК рассказали об убийце девочек в Кызыле

СК: обвиняемый в убийстве сестер в Кызыле был квартирантом и убил девочек из-за шума

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве сестер в Кызыле снимал комнату у их матери и выкинул девочек с 8-го этажа, потому что те шумели и не реагировали на замечания, сообщает СУСК РФ по Туве.
Накануне в Кызыле были обнаружены две сестры 9 и 14 лет с множественными травмами: младшая девочка скончалась на месте происшествия, старшая – в медицинском учреждении. Был задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики. Как заявил глава Тувы Владислав Ховалыг, подозреваемый, "непонятно чем руководствуясь, сбросил с балкона двух девочек 9 и 14 лет".
По данным СК, подозреваемый в убийстве снимал комнату у матери девочек, проживавших в доме по улице Лопсанчапа.
"По версии следствия, 30 октября 2021 года мужчина вернулся домой около 22 часов. Находясь в квартире, обвиняемый несколько раз сделал замечание девочкам, чтобы они не шумели. После этого, около 2-3 часов ночи, мужчина вытолкнул одну, а вслед и другую девочку из окна спальни восьмого этажа на улицу", - говорится в сообщении. Мужчине предъявлено обвинение. Он арестован.
В мэрии ранее сообщили, что мать погибших сестер была судима и состояла на учете в Хакасии. По данным властей Тувы, она самовольно забрала девочек из опекаемой семьи и перевезла в Кызыл.
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ПроисшествияКызылУбийство двух девочек в ТувеТес-Хемский районСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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