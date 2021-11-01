https://ria.ru/20211101/ubiystvo-1757205842.html

Жителя Тувы, подозреваемого в убийстве двух девочек, арестовали

Жителя Тувы, подозреваемого в убийстве двух девочек, арестовали - РИА Новости, 01.11.2021

Жителя Тувы, подозреваемого в убийстве двух девочек, арестовали

Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух сестер в Кызыле, выброшенных с восьмого этажа, сообщает СУСК РФ по Туве. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:10

2021-11-01T14:10

2021-11-01T14:27

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

кызыл

тес-хемский район

россия

убийство двух девочек в туве

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КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух сестер в Кызыле, выброшенных с восьмого этажа, сообщает СУСК РФ по Туве.Накануне в Кызыле были обнаружены две сестры 9 и 14 лет с множественными травмами: младшая девочка скончалась на месте происшествия, старшая – в медицинском учреждении. Был задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики. По данным СК, он снимал комнату у матери девочек, а выбросил детей из окна на восьмом этаже, потому что те шумели и не реагировали на замечания."В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе СУСК.По уголовному делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств особо тяжкого преступления и закрепление доказательственной базы, отметили в ведомстве.В мэрии ранее сообщили, что мать погибших сестер была судима и состояла на учете в Хакасии. По данным властей Тувы, она самовольно забрала девочек из опекаемой семьи и перевезла в Кызыл.

https://ria.ru/20211101/ubiystvo-1757135475.html

https://ria.ru/20211031/ubiystvo-1757075931.html

кызыл

тес-хемский район

россия

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), кызыл, тес-хемский район, россия, убийство двух девочек в туве