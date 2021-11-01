https://ria.ru/20211101/turtsiya-1757274386.html
Источник: Турция может начать операцию на севере Сирии уже во вторник
Источник: Турция может начать операцию на севере Сирии уже во вторник - РИА Новости, 01.11.2021
Источник: Турция может начать операцию на севере Сирии уже во вторник
Турецкая армия совместно с лояльными им вооруженными формированиями может начать во вторник военную операцию против арабо-курдских формирований "Сирийские... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:44
2021-11-01T18:44
2021-11-01T18:44
война в сирии
в мире
сирия
турция
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АНТАКЬЯ, 1 ноя - РИА Новости. Турецкая армия совместно с лояльными им вооруженными формированиями может начать во вторник военную операцию против арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС), сообщил РИА Новости осведомленный источник в оппозиционных Дамаску структурах на севере Сирии."Турция намерена начать военную операцию против Сирийских демократических сил (СДС) завтра, во вторник, и поручила оппозиционным группировкам подготовиться к операции", - сказал собеседник агентства.По словам источника, операция начнется с нескольких направлений на севере Сирии: со стороны Азаза и со стороны Тель-Абьяд.Официальными комментариями по этому поводу РИА Новости не располагает.Директор центра стратегических исследований Kafkassam в Анкаре Хасан Октай заявил ранее РИА Новости, что целью новой операции турецкой армии в Сирии может стать расширение приграничной буферной зоны до границы с Ираком. Он добавил, что условия этой операции прояснятся после планируемой встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Джо Байденом на полях климатической конференции в Глазго в начале ноября. Однако в понедельник стало известно, что Эрдоган не поехал в Глазго, объяснив это полученным Турцией отрицательным ответом на запрос по стандартам протокола безопасности.
https://ria.ru/20211031/erdogan-1757121870.html
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в мире, сирия, турция
Источник: Турция может начать операцию на севере Сирии уже во вторник
Источник: турецкая армия может начать операцию на севере Сирии уже во вторник
АНТАКЬЯ, 1 ноя - РИА Новости. Турецкая армия совместно с лояльными им вооруженными формированиями может начать во вторник военную операцию против арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС), сообщил РИА Новости осведомленный источник в оппозиционных Дамаску структурах на севере Сирии.
"Турция намерена начать военную операцию против Сирийских демократических сил (СДС) завтра, во вторник, и поручила оппозиционным группировкам подготовиться к операции", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, операция начнется с нескольких направлений на севере Сирии: со стороны Азаза и со стороны Тель-Абьяд.
Официальными комментариями по этому поводу РИА Новости не располагает.
Директор центра стратегических исследований Kafkassam в Анкаре Хасан Октай
заявил ранее РИА Новости, что целью новой операции турецкой армии в Сирии
может стать расширение приграничной буферной зоны до границы с Ираком
. Он добавил, что условия этой операции прояснятся после планируемой встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Джо Байденом
на полях климатической конференции в Глазго
в начале ноября. Однако в понедельник стало известно, что Эрдоган не поехал в Глазго, объяснив это полученным Турцией
отрицательным ответом на запрос по стандартам протокола безопасности.