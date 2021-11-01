Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211101/turtsiya-1757274386.html
Источник: Турция может начать операцию на севере Сирии уже во вторник
Источник: Турция может начать операцию на севере Сирии уже во вторник - РИА Новости, 01.11.2021
Источник: Турция может начать операцию на севере Сирии уже во вторник
Турецкая армия совместно с лояльными им вооруженными формированиями может начать во вторник военную операцию против арабо-курдских формирований "Сирийские... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:44
2021-11-01T18:44
война в сирии
в мире
сирия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710303_0:25:1696:979_1920x0_80_0_0_714f3d2b8853098d6cd9dfa06cbbfd6a.jpg
АНТАКЬЯ, 1 ноя - РИА Новости. Турецкая армия совместно с лояльными им вооруженными формированиями может начать во вторник военную операцию против арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС), сообщил РИА Новости осведомленный источник в оппозиционных Дамаску структурах на севере Сирии."Турция намерена начать военную операцию против Сирийских демократических сил (СДС) завтра, во вторник, и поручила оппозиционным группировкам подготовиться к операции", - сказал собеседник агентства.По словам источника, операция начнется с нескольких направлений на севере Сирии: со стороны Азаза и со стороны Тель-Абьяд.Официальными комментариями по этому поводу РИА Новости не располагает.Директор центра стратегических исследований Kafkassam в Анкаре Хасан Октай заявил ранее РИА Новости, что целью новой операции турецкой армии в Сирии может стать расширение приграничной буферной зоны до границы с Ираком. Он добавил, что условия этой операции прояснятся после планируемой встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Джо Байденом на полях климатической конференции в Глазго в начале ноября. Однако в понедельник стало известно, что Эрдоган не поехал в Глазго, объяснив это полученным Турцией отрицательным ответом на запрос по стандартам протокола безопасности.
https://ria.ru/20211031/erdogan-1757121870.html
https://ria.ru/20211029/siriya-1756842356.html
сирия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602710303_179:0:1518:1004_1920x0_80_0_0_6297e79f01a200fa7cff815c4bb4057c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сирия, турция
18:44 01.11.2021
 
Источник: Турция может начать операцию на севере Сирии уже во вторник

Источник: турецкая армия может начать операцию на севере Сирии уже во вторник

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМечеть Омейядов в Дамаске
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АНТАКЬЯ, 1 ноя - РИА Новости. Турецкая армия совместно с лояльными им вооруженными формированиями может начать во вторник военную операцию против арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС), сообщил РИА Новости осведомленный источник в оппозиционных Дамаску структурах на севере Сирии.
"Турция намерена начать военную операцию против Сирийских демократических сил (СДС) завтра, во вторник, и поручила оппозиционным группировкам подготовиться к операции", - сказал собеседник агентства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте Анголы - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 20:59
Эрдоган ждет от США прекращение поддержки сирийских курдов
По словам источника, операция начнется с нескольких направлений на севере Сирии: со стороны Азаза и со стороны Тель-Абьяд.
Официальными комментариями по этому поводу РИА Новости не располагает.
Директор центра стратегических исследований Kafkassam в Анкаре Хасан Октай заявил ранее РИА Новости, что целью новой операции турецкой армии в Сирии может стать расширение приграничной буферной зоны до границы с Ираком. Он добавил, что условия этой операции прояснятся после планируемой встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Джо Байденом на полях климатической конференции в Глазго в начале ноября. Однако в понедельник стало известно, что Эрдоган не поехал в Глазго, объяснив это полученным Турцией отрицательным ответом на запрос по стандартам протокола безопасности.
Сирийские военные в провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 13:07Война в Сирии
Курдский политик рассказал об основных целях Турции в Сирии
 
Война в СирииВ миреСирияТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптеках
04:14Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себя
04:05Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток
04:05Диетолог рассказал, кому нельзя есть картофель
03:47В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
03:42Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
03:36Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
03:33В работе Instagram произошел сбой
03:28Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
03:23В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
03:21В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов
03:15Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
03:15Назван продукт для восполнения дефицита железа в организме
03:11Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
03:09"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
03:02В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"
02:28На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
02:25Врач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печень
02:15Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
02:15Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин
Лента новостейМолния
Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптекахПосол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себяИностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во ВладивостокДиетолог рассказал, кому нельзя есть картофельВ России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границВильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей РоссииВ работе Instagram произошел сбойИсторик назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросовЮрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во двореНазван продукт для восполнения дефицита железа в организмеВрач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла ЗеленскогоВ США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в МосквуВрач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печеньФинансист объяснил, что делать с просроченной банковской картойАвтоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин