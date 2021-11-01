https://ria.ru/20211101/turtsiya-1757274386.html

Источник: Турция может начать операцию на севере Сирии уже во вторник

Источник: Турция может начать операцию на севере Сирии уже во вторник - РИА Новости, 01.11.2021

Источник: Турция может начать операцию на севере Сирии уже во вторник

Турецкая армия совместно с лояльными им вооруженными формированиями может начать во вторник военную операцию против арабо-курдских формирований "Сирийские... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T18:44

2021-11-01T18:44

2021-11-01T18:44

война в сирии

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сирия

турция

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АНТАКЬЯ, 1 ноя - РИА Новости. Турецкая армия совместно с лояльными им вооруженными формированиями может начать во вторник военную операцию против арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" (СДС), сообщил РИА Новости осведомленный источник в оппозиционных Дамаску структурах на севере Сирии."Турция намерена начать военную операцию против Сирийских демократических сил (СДС) завтра, во вторник, и поручила оппозиционным группировкам подготовиться к операции", - сказал собеседник агентства.По словам источника, операция начнется с нескольких направлений на севере Сирии: со стороны Азаза и со стороны Тель-Абьяд.Официальными комментариями по этому поводу РИА Новости не располагает.Директор центра стратегических исследований Kafkassam в Анкаре Хасан Октай заявил ранее РИА Новости, что целью новой операции турецкой армии в Сирии может стать расширение приграничной буферной зоны до границы с Ираком. Он добавил, что условия этой операции прояснятся после планируемой встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Джо Байденом на полях климатической конференции в Глазго в начале ноября. Однако в понедельник стало известно, что Эрдоган не поехал в Глазго, объяснив это полученным Турцией отрицательным ответом на запрос по стандартам протокола безопасности.

https://ria.ru/20211031/erdogan-1757121870.html

https://ria.ru/20211029/siriya-1756842356.html

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в мире, сирия, турция