https://ria.ru/20211101/turizm-1757191949.html

Онлайн-конференция по итогам экспедиции "Моя страна – моя Россия"

Онлайн-конференция по итогам экспедиции "Моя страна – моя Россия" - РИА Новости, 01.11.2021

Онлайн-конференция по итогам экспедиции "Моя страна – моя Россия"

10 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в рамках которой будут подведены итоги II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна – моя Россия".

2021-11-01T13:11

2021-11-01T13:11

2021-11-01T13:11

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Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав БЕДКИН;- заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей АГАФОНОВ;- руководитель Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор РГГУ Лариса ПАСТУХОВА;- президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей ВОЛКОВ;- представители Министерства просвещения Российской Федерации;- авторы лучших лекций II сезона Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна – моя Россия".Серия онлайн-лекций от педагогов-новаторов и специалистов сферы туризма и государственной национальной политики посвящена просветительскому и этнокультурному туризму в России. Участники мероприятия обсудят роль внутреннего туризма в духовно-нравственном воспитании молодого поколения и успешной социализации, задачи формирования чувства патриотизма и гражданской ответственности, вопросы развития туристического потенциала российских территорий. Проект был инициирован в 2020 году Ассоциацией выпускников Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов платформы "Россия – страна возможностей" и прошел при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, собрав в первом сезоне свыше 200 тысяч участников.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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