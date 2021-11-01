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Онлайн-конференция по итогам экспедиции "Моя страна – моя Россия"
Онлайн-конференция по итогам экспедиции "Моя страна – моя Россия" - РИА Новости, 01.11.2021
Онлайн-конференция по итогам экспедиции "Моя страна – моя Россия"
10 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в рамках которой будут подведены итоги II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна – моя Россия".
2021-11-01T13:11
2021-11-01T13:11
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав БЕДКИН;- заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей АГАФОНОВ;- руководитель Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор РГГУ Лариса ПАСТУХОВА;- президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей ВОЛКОВ;- представители Министерства просвещения Российской Федерации;- авторы лучших лекций II сезона Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна – моя Россия".Серия онлайн-лекций от педагогов-новаторов и специалистов сферы туризма и государственной национальной политики посвящена просветительскому и этнокультурному туризму в России. Участники мероприятия обсудят роль внутреннего туризма в духовно-нравственном воспитании молодого поколения и успешной социализации, задачи формирования чувства патриотизма и гражданской ответственности, вопросы развития туристического потенциала российских территорий. Проект был инициирован в 2020 году Ассоциацией выпускников Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов платформы "Россия – страна возможностей" и прошел при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, собрав в первом сезоне свыше 200 тысяч участников.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
13:11 01.11.2021
 

Онлайн-конференция по итогам экспедиции "Моя страна – моя Россия"

Читать ria.ru в
10 ноября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, в рамках которой будут подведены итоги II Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна – моя Россия".
Задать вопрос
Участники:
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав БЕДКИН;
- заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Алексей АГАФОНОВ;
- руководитель Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия", проректор РГГУ Лариса ПАСТУХОВА;
- президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей ВОЛКОВ;
- представители Министерства просвещения Российской Федерации;
- авторы лучших лекций II сезона Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции "Моя страна – моя Россия".
Серия онлайн-лекций от педагогов-новаторов и специалистов сферы туризма и государственной национальной политики посвящена просветительскому и этнокультурному туризму в России. Участники мероприятия обсудят роль внутреннего туризма в духовно-нравственном воспитании молодого поколения и успешной социализации, задачи формирования чувства патриотизма и гражданской ответственности, вопросы развития туристического потенциала российских территорий. Проект был инициирован в 2020 году Ассоциацией выпускников Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов платформы "Россия – страна возможностей" и прошел при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, собрав в первом сезоне свыше 200 тысяч участников.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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