https://ria.ru/20211101/turisty-1757276901.html
СК возбудил дело после отравления россиян в отеле в Хургаде
СК возбудил дело после отравления россиян в отеле в Хургаде - РИА Новости, 01.11.2021
СК возбудил дело после отравления россиян в отеле в Хургаде
Следственное управление СК по Татарстану возбудило уголовное дело из-за отравления российских туристов в Хургаде. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T19:00
2021-11-01T19:00
2021-11-01T22:03
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
массовое отравление россиян в отеле в хургаде
туризм
египет
россия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg
КАЗАНЬ, 1 ноя — РИА Новости. Следственное управление СК по Татарстану возбудило уголовное дело из-за отравления российских туристов в Хургаде.В ведомстве пояснили, что среди десятков пострадавших есть несколько жителей Зеленодольска. Дело открыли по статье "Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Начались следственные действия и опросы родственников отравившихся туристов.О том, что около 30 постояльцев отеля AMC Royal в египетской Хургаде попали в больницы с симптомами отравления, РИА Новости в минувшую субботу сообщил житель Татарстана Азат Сабиров.На сегодняшний день всех госпитализированных россиян уже выписали.Расследование ведет Генеральная прокуратура Египта. По данным ведомства, всего отравились 47 человек — 29 россиян, 14 туристов из Эстонии и четыре чеха.Специалисты взяли для анализа образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников.По словам директора больницы, возможной причиной отравления стали овощи, которые плохо промыли, или рыба.Как сообщил РИА Новости помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы, отель AMC Royal закрыли на неопределенный срок, пока он не будет соответствовать всем критериям.
https://ria.ru/20211101/khurgada-1757232789.html
https://ria.ru/20211101/otravlenie-1757198798.html
египет
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_3065722d8d408d1dbc6fcd1a3dde059f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление россиян в отеле в хургаде, египет, россия, новости - туризм
19:00 01.11.2021 (обновлено: 22:03 01.11.2021)
СК возбудил дело после отравления россиян в отеле в Хургаде
СК возбудил дело после отравления российских туристов в отеле Хургады
КАЗАНЬ, 1 ноя — РИА Новости.
Следственное управление СК
по Татарстану возбудило уголовное дело из-за отравления российских туристов в Хургаде
.
В ведомстве пояснили, что среди десятков пострадавших есть несколько жителей Зеленодольска
. Дело открыли по статье "Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Начались следственные действия и опросы родственников отравившихся туристов.
О том, что около 30 постояльцев отеля AMC Royal в египетской Хургаде попали в больницы с симптомами отравления, РИА Новости в минувшую субботу сообщил житель Татарстана Азат Сабиров.
На сегодняшний день всех госпитализированных россиян уже выписали.
Расследование ведет Генеральная прокуратура Египта
. По данным ведомства, всего отравились 47 человек — 29 россиян, 14 туристов из Эстонии и четыре чеха.
Специалисты взяли для анализа образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников.
По словам директора больницы, возможной причиной отравления стали овощи, которые плохо промыли, или рыба.
Как сообщил РИА Новости помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы, отель AMC Royal закрыли на неопределенный срок, пока он не будет соответствовать всем критериям.