https://ria.ru/20211101/turisty-1757276901.html

СК возбудил дело после отравления россиян в отеле в Хургаде

СК возбудил дело после отравления россиян в отеле в Хургаде - РИА Новости, 01.11.2021

СК возбудил дело после отравления россиян в отеле в Хургаде

Следственное управление СК по Татарстану возбудило уголовное дело из-за отравления российских туристов в Хургаде. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T19:00

2021-11-01T19:00

2021-11-01T22:03

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

массовое отравление россиян в отеле в хургаде

туризм

египет

россия

новости - туризм

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КАЗАНЬ, 1 ноя — РИА Новости. Следственное управление СК по Татарстану возбудило уголовное дело из-за отравления российских туристов в Хургаде.В ведомстве пояснили, что среди десятков пострадавших есть несколько жителей Зеленодольска. Дело открыли по статье "Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".Начались следственные действия и опросы родственников отравившихся туристов.О том, что около 30 постояльцев отеля AMC Royal в египетской Хургаде попали в больницы с симптомами отравления, РИА Новости в минувшую субботу сообщил житель Татарстана Азат Сабиров.На сегодняшний день всех госпитализированных россиян уже выписали.Расследование ведет Генеральная прокуратура Египта. По данным ведомства, всего отравились 47 человек — 29 россиян, 14 туристов из Эстонии и четыре чеха.Специалисты взяли для анализа образцы еды и напитков с кухни отеля и из холодильников.По словам директора больницы, возможной причиной отравления стали овощи, которые плохо промыли, или рыба.Как сообщил РИА Новости помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы, отель AMC Royal закрыли на неопределенный срок, пока он не будет соответствовать всем критериям.

https://ria.ru/20211101/khurgada-1757232789.html

https://ria.ru/20211101/otravlenie-1757198798.html

египет

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление россиян в отеле в хургаде, египет, россия, новости - туризм