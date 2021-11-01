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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211101/tunis-1757165413.html
Туроператоры разъяснили правила въезда отдыхающих в Тунис
Туроператоры разъяснили правила въезда отдыхающих в Тунис - РИА Новости, 01.11.2021
Туроператоры разъяснили правила въезда отдыхающих в Тунис
Туроператоры рассказали о требованиях к посещающим Тунис путешественникам, сообщает АТОР. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:45
2021-11-01T17:45
туризм
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали о требованиях к посещающим Тунис путешественникам, сообщает АТОР.Власти Туниса в очередной раз обновили условия въезда в страну. По информации национального офиса по туризму, изменения касаются и привитых от COVID-19, и невакцинированных, путешествующих как самостоятельно, так и по путевкам.Все гости, независимо от прививочного статуса, обязаны по прибытии предъявить отрицательный ПЦР-тест с QR-кодом. Анализ должен быть взят не менее чем за 72 часа до регистрации на рейс в аэропорту вылета. Исключение сделано для детей до 12 лет.Кроме того, путешественникам придется заполнить анкету на сайте и представить подтверждающие документы авиакомпаниям и пограничным службам в цифровом или бумажном формате.Тунис готов принимать наших соотечественников с сертификатами о прививке любой российской зарегистрированной вакциной. С момента прохождения полного курса иммунизации должно пройти не менее 14 дней. По прибытии пассажиров могут выборочно отправить на экспресс-тест на антигены. Путешественники, которые не были привиты или не полностью вакцинированы, должны также пройти семидневную изоляцию за свой счет. Причем место в обсерваторе надо забронировать заранее, а еще оплатить трансфер из аэропорта и ПЦР-тест на седьмой день карантина. Если результат анализа окажется положительным, путешественника отправят на изоляцию.
https://ria.ru/20211028/tunis-1756829304.html
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тунис (страна), новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
17:45 01.11.2021
 
Туроператоры разъяснили правила въезда отдыхающих в Тунис

Туроператоры объяснили, какие путешественники могут избежать карантина в Тунисе

© Depositphotos / christophe.cappelliВид на Медину в Тунисе
Вид на Медину в Тунисе - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Depositphotos / christophe.cappelli
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Туроператоры рассказали о требованиях к посещающим Тунис путешественникам, сообщает АТОР.
Власти Туниса в очередной раз обновили условия въезда в страну. По информации национального офиса по туризму, изменения касаются и привитых от COVID-19, и невакцинированных, путешествующих как самостоятельно, так и по путевкам.
Все гости, независимо от прививочного статуса, обязаны по прибытии предъявить отрицательный ПЦР-тест с QR-кодом. Анализ должен быть взят не менее чем за 72 часа до регистрации на рейс в аэропорту вылета. Исключение сделано для детей до 12 лет.
Кроме того, путешественникам придется заполнить анкету на сайте и представить подтверждающие документы авиакомпаниям и пограничным службам в цифровом или бумажном формате.
Тунис готов принимать наших соотечественников с сертификатами о прививке любой российской зарегистрированной вакциной. С момента прохождения полного курса иммунизации должно пройти не менее 14 дней.
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Путешественники, которые не были привиты или не полностью вакцинированы, должны также пройти семидневную изоляцию за свой счет. Причем место в обсерваторе надо забронировать заранее, а еще оплатить трансфер из аэропорта и ПЦР-тест на седьмой день карантина. Если результат анализа окажется положительным, путешественника отправят на изоляцию.
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