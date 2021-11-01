https://ria.ru/20211101/tsenzura-1757133623.html

Медведев призвал провести черту между цензурой и ответственностью за фейки

Медведев призвал провести черту между цензурой и ответственностью за фейки - РИА Новости, 01.11.2021

Медведев призвал провести черту между цензурой и ответственностью за фейки

Не стоит считать ограничением свободы и цензурой ответственность за распространение недостоверной, провокационной информации: речь идет о заведомо ложных... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T00:24

2021-11-01T00:24

2021-11-01T00:24

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дмитрий медведев

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Не стоит считать ограничением свободы и цензурой ответственность за распространение недостоверной, провокационной информации: речь идет о заведомо ложных сведениях, которые в условиях пандемии могут вызвать критически опасный резонанс, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.В своей статье для "Российской газеты" "Шесть уроков одной пандемии" Медведев отметил, что один из эффектов пандемии относится к сфере информации: кроме борьбы с самим вирусом, противостоять пришлось и мощным информационным атакам, потоку новостей, способных посеять в обществе панику и хаос.По различным оценкам, к разряду фейков относится почти пятая часть всей информации о COVID-19, добавил он.Он подчеркнул, что речь идет о заведомо ложных сведениях "в условиях, когда каждое неосторожное слово способно вызвать критически опасный резонанс, стать триггером общественного напряжения и даже преступлений".Медведев также обратил внимание на то, что даже такое тяжелейшее испытание как пандемия коронавируса человечество смогло обратить себе на пользу, и есть в опыте прошедших двух лет и положительные моменты. Одним из них он назвал то, что "мы научились быстро реагировать на самые тяжелые и непредсказуемые вызовы"."Удалось осуществить эффективную мобилизацию системы здравоохранения, перевести на новые принципы работы органы власти, наладить выпуск жизненно необходимых лекарств, вакцин, средств защиты, построить и ввести в эксплуатацию новые госпитали и больницы, наладить надежную систему оповещения и информирования граждан с помощью электронных сервисов", - подчеркнул Медведев.Он также отметил, что COVID-19 серьезно ускорил четвертую промышленную революцию: произошел взрывной рост количества и качества разнообразных онлайн-сервисов. Вместе с тем появилась новая проблема, которой раньше уделяли гораздо меньше внимания: цифровое неравенство отдельных граждан, а также целых регионов и государств, добавил Медведев.Пандемия принесла с собой кардинальные перемены в отношении сотрудников и работодателей: многие процедуры перешли "в цифру", окончательно утвердилась удаленная занятость, напомнил замруководителя Совбеза РФ."Предстоит определить четкий правовой контур для такой формы занятости, и это процесс долгий и сложный. В нашей стране изменения в трудовом законодательстве по удаленной занятости были приняты в кратчайшие сроки. И это позволило защитить большое количество работников, которые работают дистанционно", - отметил Медведев.Также он коснулся темы дистанционного образования, подчеркнув, что "здесь тоже необходимо достичь разумного баланса, отрегулировать все организационные, правовые и финансовые вопросы".

https://ria.ru/20211101/balans-1757133016.html

https://ria.ru/20211101/vaktsiny-1757132329.html

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