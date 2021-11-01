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Российские компании представили более 50 тысяч товаров на Alibaba.com
Российские компании представили более 50 тысяч товаров на Alibaba.com - РИА Новости, 01.11.2021
Российские компании представили более 50 тысяч товаров на Alibaba.com
Российские производители в ходе первой онлайн-выставки на платформе Alibaba представили более 50 тысяч товаров - от продовольствия и косметики до... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:33
2021-11-01T15:33
китай
alibaba group
российский экспортный центр
вероника никишина
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. Российские производители в ходе первой онлайн-выставки на платформе Alibaba представили более 50 тысяч товаров - от продовольствия и косметики до высокотехнологичной и фармацевтической продукции, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ)."В ходе первой масштабной онлайн-выставки на платформе Alibaba отечественные компании представили более 50 тысяч товаров, от продовольствия и косметики до высокотехнологичной и фармацевтической продукции. Свои товары и услуги зарубежным потребителям представили более 600 отечественных компаний из разных индустрий", - говорится в сообщении.Одновременно с российской выставкой на платформе также проходили показы продукции компаний из Италии, Сингапура, Индии, Малайзии и других европейских и азиатских стран. Российские поставщики на платформе Alibaba.com в десятки раз опередили продавцов из Азии и Европы по посещаемости."Онлайн-выставка предложила как опытным, так и начинающим компаниям эффективный и удобный инструмент, позволяющий показать всему миру их товары и услуги и привлечь новых клиентов, буквально не выходя из дома. Радует, что столько российских компаний смогли воспользоваться этой возможностью. Результат участия наших экспортеров в выставке оказался впечатляющим: количество просмотров страниц с российскими товарами и услугами в десятки раз превышает показатели других стран", - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.По ее словам, "это говорит о том, что отечественные предложения пользуются большим спросом у зарубежной аудитории и имеют реальный потенциал на внешних рынках".Многоотраслевая онлайн-выставка российских товаров и услуг Russian On-Line Trade Show проходила на платформе Alibaba.com с 4 по 17 октября. О ее проведении РЭЦ и Alibaba Group договорились на полях ПМЭФ-2021. Компании могли представить товары и услуги на своих витринах, а также посредством видео-презентаций и прямых эфиров с потенциальными покупателями. Так, из 600 компаний, участвовавших в павильоне "Россия", более 70 представили свою продукцию в формате прямых трансляций.
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китай, alibaba group, российский экспортный центр, вероника никишина, россия
15:33 01.11.2021
 

Российские компании представили более 50 тысяч товаров на Alibaba.com

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкШтаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. Российские производители в ходе первой онлайн-выставки на платформе Alibaba представили более 50 тысяч товаров - от продовольствия и косметики до высокотехнологичной и фармацевтической продукции, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ).
"В ходе первой масштабной онлайн-выставки на платформе Alibaba отечественные компании представили более 50 тысяч товаров, от продовольствия и косметики до высокотехнологичной и фармацевтической продукции. Свои товары и услуги зарубежным потребителям представили более 600 отечественных компаний из разных индустрий", - говорится в сообщении.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ), на мероприятии Стратегия одного окна в Москве. - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
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Одновременно с российской выставкой на платформе также проходили показы продукции компаний из Италии, Сингапура, Индии, Малайзии и других европейских и азиатских стран. Российские поставщики на платформе Alibaba.com в десятки раз опередили продавцов из Азии и Европы по посещаемости.
"Онлайн-выставка предложила как опытным, так и начинающим компаниям эффективный и удобный инструмент, позволяющий показать всему миру их товары и услуги и привлечь новых клиентов, буквально не выходя из дома. Радует, что столько российских компаний смогли воспользоваться этой возможностью. Результат участия наших экспортеров в выставке оказался впечатляющим: количество просмотров страниц с российскими товарами и услугами в десятки раз превышает показатели других стран", - рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
По ее словам, "это говорит о том, что отечественные предложения пользуются большим спросом у зарубежной аудитории и имеют реальный потенциал на внешних рынках".
"Такой успех нашего павильона стал возможен благодаря совместной работе РЭЦ и платформы Alibaba.com по обеспечению дополнительного трафика и привлечению международного внимания к российской продукции", - считает глава центра.
Многоотраслевая онлайн-выставка российских товаров и услуг Russian On-Line Trade Show проходила на платформе Alibaba.com с 4 по 17 октября. О ее проведении РЭЦ и Alibaba Group договорились на полях ПМЭФ-2021. Компании могли представить товары и услуги на своих витринах, а также посредством видео-презентаций и прямых эфиров с потенциальными покупателями. Так, из 600 компаний, участвовавших в павильоне "Россия", более 70 представили свою продукцию в формате прямых трансляций.
 
КитайAlibaba GroupРоссийский экспортный центрВероника НикишинаРоссия
 
 
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