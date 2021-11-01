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Дальневосточная таможня устраняет пробки на российско-китайской границе
Дальневосточная таможня устраняет пробки на российско-китайской границе - РИА Новости, 01.11.2021
Дальневосточная таможня устраняет пробки на российско-китайской границе
Дальневосточное таможенное управление принимает меры для улучшения ситуации на российско-китайской границе, где перед пунктами пропуска образовались очереди из... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T13:20
2021-11-01T13:20
экономика
китай
федеральная таможенная служба (фтс россии)
авто
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. Дальневосточное таможенное управление принимает меры для улучшения ситуации на российско-китайской границе, где перед пунктами пропуска образовались очереди из фур в связи с усилением антиковидных мероприятий китайской стороной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной таможенной службы.На прошлой неделе в транспортно-логистических компаниях сообщили РИА Новости об очередях в 1 тысячу фур на российско-китайской границе. По данным компаний, простой в совокупности приносит потери около 40 миллионов рублей в сутки."Скопление грузовых автотранспортных средств перед пунктами пропуска на российско-китайской границе связано с усилением китайской стороной антиковидных мероприятий. Дальневосточное таможенное управление предпринимает все меры для улучшения ситуации", - прокомментировали в ФТС."В частности, Читинская таможня дополнительно организовала работу ночных смен отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста МАПП Забайкальск с 21.00 до 09.00. На грузовое направление прикомандированы 30 должностных лиц из других подразделений таможенного поста", - рассказали в таможенном ведомстве.Там отметили, что эти меры приняты, чтобы ускорить таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств для стабилизации обстановки в регионе деятельности МАПП Забайкальск, вызванной антиковидными мерами Китая."Также на официальном сайте Дальневосточного таможенного управления на странице "Читинская таможня" в разделе "Информация для участников ВЭД" размещена памятка для перевозчиков и владельцев грузов по соблюдению норм таможенного законодательства при прибытии товаров в пункт пропуска и помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита для перемещения товаров на склад временного хранения", - указали в ФТС.
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экономика, китай, федеральная таможенная служба (фтс россии), авто
13:20 01.11.2021
 
Дальневосточная таможня устраняет пробки на российско-китайской границе

Дальневосточная таможня устраняет пробки из фур на российско-китайской границе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкШеврон сотрудника таможенной службы России
Шеврон сотрудника таможенной службы России - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости/Прайм. Дальневосточное таможенное управление принимает меры для улучшения ситуации на российско-китайской границе, где перед пунктами пропуска образовались очереди из фур в связи с усилением антиковидных мероприятий китайской стороной, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной таможенной службы.
На прошлой неделе в транспортно-логистических компаниях сообщили РИА Новости об очередях в 1 тысячу фур на российско-китайской границе. По данным компаний, простой в совокупности приносит потери около 40 миллионов рублей в сутки.
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"Скопление грузовых автотранспортных средств перед пунктами пропуска на российско-китайской границе связано с усилением китайской стороной антиковидных мероприятий. Дальневосточное таможенное управление предпринимает все меры для улучшения ситуации", - прокомментировали в ФТС.
"В частности, Читинская таможня дополнительно организовала работу ночных смен отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 таможенного поста МАПП Забайкальск с 21.00 до 09.00. На грузовое направление прикомандированы 30 должностных лиц из других подразделений таможенного поста", - рассказали в таможенном ведомстве.
Там отметили, что эти меры приняты, чтобы ускорить таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств для стабилизации обстановки в регионе деятельности МАПП Забайкальск, вызванной антиковидными мерами Китая.
"Также на официальном сайте Дальневосточного таможенного управления на странице "Читинская таможня" в разделе "Информация для участников ВЭД" размещена памятка для перевозчиков и владельцев грузов по соблюдению норм таможенного законодательства при прибытии товаров в пункт пропуска и помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита для перемещения товаров на склад временного хранения", - указали в ФТС.
 
ЭкономикаКитайФедеральная таможенная служба (ФТС России)Авто
 
 
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