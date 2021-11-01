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Религия
https://ria.ru/20211101/svyaschennik-1757165585.html
Клирик, раскритиковавший католическую архиепархию, приостановит служение
Клирик, раскритиковавший католическую архиепархию, приостановит служение - РИА Новости, 01.11.2021
Клирик, раскритиковавший католическую архиепархию, приостановит служение
Бывший канцлер курии архиепархии Божией Матери с центром в Москве священник Игорь Ковалевский заявил в Facebook, что приостановит священнослужение из-за... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:18
2021-11-01T11:37
религия
facebook
игорь ковалевский
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший канцлер курии архиепархии Божией Матери с центром в Москве священник Игорь Ковалевский заявил в Facebook, что приостановит священнослужение из-за конфликта, связанного с возвращением храма Петра и Павла в Милютинском переулке верующим.В 2016 году архиепархия подала в столичный арбитражный суд иск к департаменту городского имущества по поводу возвращения храма Петра и Павла в Милютинском переулке и прилегающих строений. Ковалевский, минувшим летом оставивший пост канцлера курии архиепархии Божией Матери, 21 октября опубликовал в Facebook сообщение с критикой поведения архиепархии после того, как процесс был выигран епархией в 2021 году. В частности, он написал, что в споре с юридической фирмой, представлявшей архиепархию в суде, из него "сделали козла отпущения", ведь, по его словам, именно он представлял в судах интересы архиепархии вместе с этой фирмой. В архиепархии заявили РИА Новости, что возникло разное понимание условий сделки с юридической фирмой, но клирика не подвергнут каноническому наказанию."Для меня завершилось служение и борьба за имущество церкви. Цена за возвращенные здания - принятое мною решение приостановить священническое служение, о чем я решил сообщить публично в этом посте. &lt;...&gt; Я не позволю больше собой манипулировать, быть пешкой в интригах, "мальчиком для битья", подвергаться угрозам и шантажу. Еще раз подчеркиваю, что я ни на чьей стороне в возникшем конфликте вокруг зданий на Милютинском переулке, никакого отношения к этой проблеме уже не имею и не желаю иметь, не получал никакой материальной выгоды, а все, что делал в церкви за все годы своего служения на всех постах, согласовывал с церковным начальством. В сложившейся ситуации личное достоинство для меня - более высокая ценность, чем продолжение служения", - написал Ковалевский на своей странице в Facebook.Храм святых апостолов Петра и Павла был построен в 1839-1845 годах по проекту знаменитого архитектора Алессандро Жилярди на пожертвования московских католиков и благотворительных организаций. Прихожанами храма были врач Фридрих Гааз, которого при жизни называли "святым доктором", архитектор Михаил Быковский, генерал Альфонс Шанявский, поэт Юргис Балтрушайтис.Во второй половине XIX века около храма были возведены богадельня для престарелых, здание благотворительного общества, корпус женского училища, дом причта и церковно-приходской школы.В 1937 году последний настоятель прихода священник Михаил Цакуль был арестован и вскоре расстрелян, а храм — закрыт. Перед войной здание оборудовали под кинотеатр, а с послевоенных времен в храме размещается НИИ "Гипроуглемаш". Сейчас приходом святых апостолов Петра и Павла, который Ковалевский возглавлял до 20 июня 2021 года, руководит священник Фернандо Вера, указано на приходском сайте.
https://ria.ru/20211025/kritika-1756089020.html
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facebook, игорь ковалевский
11:18 01.11.2021 (обновлено: 11:37 01.11.2021)
 

Клирик, раскритиковавший католическую архиепархию, приостановит служение

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский
Генеральный секретарь Конференции католических епископов России Игорь Ковалевский - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший канцлер курии архиепархии Божией Матери с центром в Москве священник Игорь Ковалевский заявил в Facebook, что приостановит священнослужение из-за конфликта, связанного с возвращением храма Петра и Павла в Милютинском переулке верующим.
В 2016 году архиепархия подала в столичный арбитражный суд иск к департаменту городского имущества по поводу возвращения храма Петра и Павла в Милютинском переулке и прилегающих строений. Ковалевский, минувшим летом оставивший пост канцлера курии архиепархии Божией Матери, 21 октября опубликовал в Facebook сообщение с критикой поведения архиепархии после того, как процесс был выигран епархией в 2021 году. В частности, он написал, что в споре с юридической фирмой, представлявшей архиепархию в суде, из него "сделали козла отпущения", ведь, по его словам, именно он представлял в судах интересы архиепархии вместе с этой фирмой. В архиепархии заявили РИА Новости, что возникло разное понимание условий сделки с юридической фирмой, но клирика не подвергнут каноническому наказанию.
100-летие кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 11:02Религия
Католическая архиепархия в Москве ответила на критику со стороны священника
"Для меня завершилось служение и борьба за имущество церкви. Цена за возвращенные здания - принятое мною решение приостановить священническое служение, о чем я решил сообщить публично в этом посте. <...> Я не позволю больше собой манипулировать, быть пешкой в интригах, "мальчиком для битья", подвергаться угрозам и шантажу. Еще раз подчеркиваю, что я ни на чьей стороне в возникшем конфликте вокруг зданий на Милютинском переулке, никакого отношения к этой проблеме уже не имею и не желаю иметь, не получал никакой материальной выгоды, а все, что делал в церкви за все годы своего служения на всех постах, согласовывал с церковным начальством. В сложившейся ситуации личное достоинство для меня - более высокая ценность, чем продолжение служения", - написал Ковалевский на своей странице в Facebook.
Храм святых апостолов Петра и Павла был построен в 1839-1845 годах по проекту знаменитого архитектора Алессандро Жилярди на пожертвования московских католиков и благотворительных организаций. Прихожанами храма были врач Фридрих Гааз, которого при жизни называли "святым доктором", архитектор Михаил Быковский, генерал Альфонс Шанявский, поэт Юргис Балтрушайтис.
Во второй половине XIX века около храма были возведены богадельня для престарелых, здание благотворительного общества, корпус женского училища, дом причта и церковно-приходской школы.
В 1937 году последний настоятель прихода священник Михаил Цакуль был арестован и вскоре расстрелян, а храм — закрыт. Перед войной здание оборудовали под кинотеатр, а с послевоенных времен в храме размещается НИИ "Гипроуглемаш". Сейчас приходом святых апостолов Петра и Павла, который Ковалевский возглавлял до 20 июня 2021 года, руководит священник Фернандо Вера, указано на приходском сайте.
Сикстинская капелла - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 11:35Религия
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