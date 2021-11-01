https://ria.ru/20211101/svalka-1757185504.html

Свалку ТКО на Таймыре рекультивируют за счет штрафа НТЭК

Свалку ТКО на Таймыре рекультивируют за счет штрафа НТЭК - РИА Новости, 01.11.2021

Свалку ТКО на Таймыре рекультивируют за счет штрафа НТЭК

Несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов (ТКО) на площади более 50 квадратных метров в районе Дудинки на Таймыре включили в государственный... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:44

2021-11-01T12:44

2021-11-01T12:44

общество

канск

красноярский край

таймыр

александр козлов (глава минприроды)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148463/65/1484636524_0:284:2635:1766_1920x0_80_0_0_96c5ade79572029d54996ff844252d17.jpg

КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов (ТКО) на площади более 50 квадратных метров в районе Дудинки на Таймыре включили в государственный реестр и рекультивируют за счет уплаты экологического штрафа АО "НТЭК" ("дочка" Норникеля), сообщает министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края."Несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов (ТКО) в районе газораспределительной станции (ГРС-4) в Дудинке включили в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Площадь замусоренной территории составляет более 50 тысяч квадратных метров. На участке накопилось около 33 тысяч кубометров мусора", - говорится в сообщении.По оценкам специалистов, свалка оказывает значительный вред поверхностным и подземным водам, почве и растительному миру. Минэкологии края подало заявку на включение объекта в госреестр. Специальная комиссия ФГБУ УралНИИ "Экология" посчитала представленные данные достаточным основанием для включения свалки в реестр объектов накопленного вреда."Теперь предстоит разработать проектно-сметную документацию на ликвидацию объекта и рекультивацию земельного участка. Наведение порядка на этой территории предусмотрено за счет уплаты экологического штрафа АО "НТЭК". В Красноярском крае это уже второй объект, который включен в реестр объектов накопленного вреда. Летом текущего года в госреестр вошел полигон лигнинохранилища в Канске, приводит пресс-служба слова регионального замминистра экологии и рационального природопользования Юлии Гуменюк.В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания") получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений. Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. "Норникель" решил не обжаловать решение суда.

https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756800239.html

https://ria.ru/20211018/gazifikatsiya-1755023882.html

канск

красноярский край

таймыр

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, канск, красноярский край, таймыр, александр козлов (глава минприроды), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), россия