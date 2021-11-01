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Свалку ТКО на Таймыре рекультивируют за счет штрафа НТЭК
Свалку ТКО на Таймыре рекультивируют за счет штрафа НТЭК - РИА Новости, 01.11.2021
Свалку ТКО на Таймыре рекультивируют за счет штрафа НТЭК
Несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов (ТКО) на площади более 50 квадратных метров в районе Дудинки на Таймыре включили в государственный... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:44
2021-11-01T12:44
общество
канск
красноярский край
таймыр
александр козлов (глава минприроды)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
россия
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КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов (ТКО) на площади более 50 квадратных метров в районе Дудинки на Таймыре включили в государственный реестр и рекультивируют за счет уплаты экологического штрафа АО "НТЭК" ("дочка" Норникеля), сообщает министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края."Несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов (ТКО) в районе газораспределительной станции (ГРС-4) в Дудинке включили в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Площадь замусоренной территории составляет более 50 тысяч квадратных метров. На участке накопилось около 33 тысяч кубометров мусора", - говорится в сообщении.По оценкам специалистов, свалка оказывает значительный вред&nbsp; поверхностным и подземным водам, почве и растительному миру. Минэкологии края подало заявку на включение объекта в госреестр. Специальная комиссия ФГБУ УралНИИ "Экология" посчитала представленные данные достаточным основанием для включения свалки в реестр объектов накопленного вреда."Теперь предстоит разработать проектно-сметную документацию на ликвидацию объекта и рекультивацию земельного участка. Наведение порядка на этой территории предусмотрено за счет уплаты экологического штрафа АО "НТЭК". В Красноярском крае это уже второй объект, который включен в реестр объектов накопленного вреда. Летом текущего года в госреестр вошел полигон лигнинохранилища в Канске, приводит пресс-служба слова регионального замминистра экологии и рационального природопользования Юлии Гуменюк.В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания") получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений. Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. "Норникель" решил не обжаловать решение суда.
https://ria.ru/20211029/koronavirus-1756800239.html
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общество, канск, красноярский край, таймыр, александр козлов (глава минприроды), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), россия
12:44 01.11.2021
 
Свалку ТКО на Таймыре рекультивируют за счет штрафа НТЭК

Несанкционированную свалку ТКО на Таймыре рекультивируют за счет штрафа НТЭК

© РИА Новости / В. Чин-Мо-Цай / Перейти в фотобанкПолуостров Таймыр
Полуостров Таймыр - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / В. Чин-Мо-Цай
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КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов (ТКО) на площади более 50 квадратных метров в районе Дудинки на Таймыре включили в государственный реестр и рекультивируют за счет уплаты экологического штрафа АО "НТЭК" ("дочка" Норникеля), сообщает министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.
"Несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов (ТКО) в районе газораспределительной станции (ГРС-4) в Дудинке включили в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Площадь замусоренной территории составляет более 50 тысяч квадратных метров. На участке накопилось около 33 тысяч кубометров мусора", - говорится в сообщении.
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По оценкам специалистов, свалка оказывает значительный вред  поверхностным и подземным водам, почве и растительному миру. Минэкологии края подало заявку на включение объекта в госреестр. Специальная комиссия ФГБУ УралНИИ "Экология" посчитала представленные данные достаточным основанием для включения свалки в реестр объектов накопленного вреда.
"Теперь предстоит разработать проектно-сметную документацию на ликвидацию объекта и рекультивацию земельного участка. Наведение порядка на этой территории предусмотрено за счет уплаты экологического штрафа АО "НТЭК". В Красноярском крае это уже второй объект, который включен в реестр объектов накопленного вреда. Летом текущего года в госреестр вошел полигон лигнинохранилища в Канске, приводит пресс-служба слова регионального замминистра экологии и рационального природопользования Юлии Гуменюк.
В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания") получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений. Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. "Норникель" решил не обжаловать решение суда.
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