Свалку ТКО на Таймыре рекультивируют за счет штрафа НТЭК
Несанкционированную свалку ТКО на Таймыре рекультивируют за счет штрафа НТЭК
КРАСНОЯРСК, 1 ноя - РИА Новости. Несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов (ТКО) на площади более 50 квадратных метров в районе Дудинки на Таймыре включили в государственный реестр и рекультивируют за счет уплаты экологического штрафа АО "НТЭК" ("дочка" Норникеля), сообщает министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края.
"Несанкционированную свалку твердых коммунальных отходов (ТКО) в районе газораспределительной станции (ГРС-4) в Дудинке включили в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Площадь замусоренной территории составляет более 50 тысяч квадратных метров. На участке накопилось около 33 тысяч кубометров мусора", - говорится в сообщении.
По оценкам специалистов, свалка оказывает значительный вред поверхностным и подземным водам, почве и растительному миру. Минэкологии края подало заявку на включение объекта в госреестр. Специальная комиссия ФГБУ УралНИИ "Экология" посчитала представленные данные достаточным основанием для включения свалки в реестр объектов накопленного вреда.
"Теперь предстоит разработать проектно-сметную документацию на ликвидацию объекта и рекультивацию земельного участка. Наведение порядка на этой территории предусмотрено за счет уплаты экологического штрафа АО "НТЭК". В Красноярском крае это уже второй объект, который включен в реестр объектов накопленного вреда. Летом текущего года в госреестр вошел полигон лигнинохранилища в Канске, приводит пресс-служба слова регионального замминистра экологии и рационального природопользования Юлии Гуменюк.
В мае 2020 года один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания") получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений. Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. "Норникель" решил не обжаловать решение суда.
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