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Свердловчанин подал в суд на губернатора из-за QR-кодов
Свердловчанин подал в суд на губернатора из-за QR-кодов - РИА Новости, 01.11.2021
Свердловчанин подал в суд на губернатора из-за QR-кодов
Житель Свердловской области подал в суд иск, оспаривающий указ губернатора о введении в регионе системы QR-кодов для посещения общественных мест, сообщает в... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:35
2021-11-01T15:35
2021-11-01T15:36
распространение коронавируса
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свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Житель Свердловской области подал в суд иск, оспаривающий указ губернатора о введении в регионе системы QR-кодов для посещения общественных мест, сообщает в понедельник пресс-служба облсуда.С 30 октября в регионе заработали QR-коды для посещения заведений культуры и спорта, общепита, ТЦ, салонов красоты, фитнес-клубов и санаториев."Свердловский областной суд зарегистрировал административный иск гражданина, оспаривающего пункт 3 указа Губернатора Свердловской области №100-УГ… Оспариваемый пункт устанавливает запрет для граждан в период с 30 октября этого года на посещение перечисленных в указе мест массового скопления граждан без документа, удостоверяющего личность, и QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса", - говорится в сообщении. Дата рассмотрения иска пока не назначена, добавили в суде.
https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752669266.html
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15:35 01.11.2021 (обновлено: 15:36 01.11.2021)
Свердловчанин подал в суд на губернатора из-за QR-кодов
Житель Свердловской области подал в суд на губернатора Куйвашева из-за введения QR-кодов