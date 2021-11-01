https://ria.ru/20211101/sud-1757228912.html

Свердловчанин подал в суд на губернатора из-за QR-кодов

Свердловчанин подал в суд на губернатора из-за QR-кодов - РИА Новости, 01.11.2021

Свердловчанин подал в суд на губернатора из-за QR-кодов

Житель Свердловской области подал в суд иск, оспаривающий указ губернатора о введении в регионе системы QR-кодов для посещения общественных мест, сообщает в... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:35

2021-11-01T15:35

2021-11-01T15:36

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Житель Свердловской области подал в суд иск, оспаривающий указ губернатора о введении в регионе системы QR-кодов для посещения общественных мест, сообщает в понедельник пресс-служба облсуда.С 30 октября в регионе заработали QR-коды для посещения заведений культуры и спорта, общепита, ТЦ, салонов красоты, фитнес-клубов и санаториев."Свердловский областной суд зарегистрировал административный иск гражданина, оспаривающего пункт 3 указа Губернатора Свердловской области №100-УГ… Оспариваемый пункт устанавливает запрет для граждан в период с 30 октября этого года на посещение перечисленных в указе мест массового скопления граждан без документа, удостоверяющего личность, и QR-кода о прохождении вакцинации от коронавируса", - говорится в сообщении. Дата рассмотрения иска пока не назначена, добавили в суде.

https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752669266.html

свердловская область

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