https://ria.ru/20211101/stroyka-1757155768.html

Бочкарев: восточный участок Большого кольца метро готов на 55%

Бочкарев: восточный участок Большого кольца метро готов на 55% - РИА Новости, 01.11.2021

Бочкарев: восточный участок Большого кольца метро готов на 55%

Строительство восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершено на 55%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T10:33

2021-11-01T10:33

2021-11-01T10:33

москва

андрей бочкарев

метро

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Недвижимость. Строительство восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершено на 55%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Строительство11-километрового восточного участка БКЛ, в состав которого войдут станции "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар", идет хорошими темпами – на сегодняшний день его общая готовность составляет 55%", – рассказал он.По словам заммэра, почти наполовину уже завершено и строительство станции "Печатники" – ее готовность оценивается в 45%. В ноябре там планируется начать монтаж инженерных систем, строители приступили к архитектурно-отделочным работам.Станция БКЛ "Печатники" вместе с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии и строящейся станцией МЦД-2 войдут в состав транспортно-пересадочного узла, который станет одним из крупнейших в столице.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны к 2023 году.

https://ria.ru/20211026/bochkarev-1756276978.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, андрей бочкарев, метро, стройкомплекс москвы