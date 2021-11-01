https://ria.ru/20211101/stroitelstvo-1757146282.html

Москва откажется от мигрантов

В мэрии Москвы заявили о нехватке рабочих на стройках - РИА Новости, 01.11.2021

Москва откажется от мигрантов

Власти Москвы подготовят план по восполнению нехватки кадров на стройках без привлечения мигрантов. Об этом в интервью РБК рассказал вице-мэр столицы Андрей... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T09:17

2021-11-01T09:17

2021-11-01T13:47

общество

киргизия

узбекистан

москва

андрей бочкарев

строительство

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Власти Москвы подготовят план по восполнению нехватки кадров на стройках без привлечения мигрантов. Об этом в интервью РБК рассказал вице-мэр столицы Андрей Бочкарев.По его словам, расширение программы реновации и возвращение на родину многих работников из-за пандемии привели к дефициту трудовых ресурсов, который достигает 40 процентов.Он также отметил изменение национального состава строителей. Так, раньше преобладали выходцы из Таджикистана, сейчас — из Узбекистана и Киргизии.Кроме того, выросла зарплата рабочих-мигрантов, которая сейчас составляет около 50-60 тысяч рублей в месяц.Вице-мэр убежден, что при строительстве нужно задействовать в три раза меньше людей, чем используется сейчас, тогда как оплату, наоборот, следует поднять в два-три раза.Для этого он, во-первых, предложил активнее применять технологические решения.Во-вторых, по его словам, необходимо повысить качество образования. Бочкарев отметил, что сейчас обучение больше направлено на подготовку инженеров, тогда как методам управления стройкой уделяется только 10-15 процентов времени.Ранее президент России Владимир Путин призвал приезжающих трудовых мигрантов выучить русский язык, чтобы легче адаптироваться в стране.

https://realty.ria.ru/20211020/uzbekistan-1755361785.html

https://realty.ria.ru/20211029/pakhomov-1756794457.html

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киргизия

узбекистан

москва

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общество, киргизия, узбекистан, москва, андрей бочкарев, строительство