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Лавров прокомментировал заявления Украины о Минских соглашениях

Лавров прокомментировал заявления Украины о Минских соглашениях - РИА Новости, 01.11.2021

Лавров прокомментировал заявления Украины о Минских соглашениях

Заявления Киева о том, что Минские соглашения разрушат Украину, далеки от истины, они создавались, чтобы сохранить территориальную целостность страны, заявил... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:21

2021-11-01T13:21

2021-11-01T13:21

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заявления Киева о том, что Минские соглашения разрушат Украину, далеки от истины, они создавались, чтобы сохранить территориальную целостность страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Они провозглашают разнонаправленные вещи устами не только персонажей типа А.Н. Арестовича (он какой-то полуфакультативный советник), либо главы офиса президента А.Б. Ермака, либо устами Д.А. Шмыгаля, либо самого президента В.А. Зеленского. Но логика у них одна: Минские соглашение выполнять не надо и нельзя, потому что это разрушит Украину. Ничего не может быть дальше от истины. Минские соглашения были созданы в результате семнадцатичасовых переговоров ровно для того, чтобы сохранить территориальную целостность Украины", - сказал он в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на канале "Россия 24".По его словам, изначально Луганская и Донецкая республики, провозгласив свою независимость, даже обижались на Россию, когда их начали уговаривать найти общий язык с Киевом."Какие бы новые власти ни были, это наша соседняя, братская страна. Российская Федерация в Минске после подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений убедила представителей Донецка и Луганска тоже поставить свои подписи под этим документом", - напомнил Лавров.

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в мире, киев, луганск, сергей лавров, кирилл вышинский, ситуация в днр и лнр, россия