https://ria.ru/20211101/soglasheniya-1757160651.html

В ДНР обвинили Украину в попытке фальсифицировать Минские соглашения

В ДНР обвинили Украину в попытке фальсифицировать Минские соглашения - РИА Новости, 01.11.2021

В ДНР обвинили Украину в попытке фальсифицировать Минские соглашения

Киев пытается оправдать применение беспилотника Bayraktar в Донбассе путем фальсификации сути минских соглашений, заявил пресс-секретарь делегации... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T10:55

2021-11-01T10:55

2021-11-01T10:55

в мире

киев

оон

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

обсе

дмитрий кулеба

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Киев пытается оправдать применение беспилотника Bayraktar в Донбассе путем фальсификации сути минских соглашений, заявил пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский.Генштаб вооруженных сил Украины ранее сообщил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что применение Киевом беспилотника не нарушает минские договоренности, были соблюдены все процедуры. О том, что применение ударного БПЛА не нарушает минские соглашения, заявил и внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал очень опасной игрой использование Украиной Bayraktar в Донбассе, Киев может не представлять ее последствий."Киев стремится оправдать террор населения Донбасса путем фальсификации сути минских соглашений", - написал в своем Telegram-канале Московский.По его словам, представители Киева пытаются создать новую альтернативную реальность, в которой не существует минских соглашений и мер по обеспечению режима прекращения огня."Как бы ни хотел господин Арестович выдать применение якобы ударного БПЛА "Байрактар" за великую победу командования ВСУ и лично президента (Владимира) Зеленского, нарушением режима прекращения огня, согласно минским соглашениям, оно быть не перестанет", - отметил Московский.Согласно минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.

https://ria.ru/20211030/ukraina-1757043933.html

https://ria.ru/20211028/bespilotnik-1756746115.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, оон, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, обсе, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия, алексей арестович , владислав московский