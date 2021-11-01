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В ДНР обвинили Украину в попытке фальсифицировать Минские соглашения
В ДНР обвинили Украину в попытке фальсифицировать Минские соглашения - РИА Новости, 01.11.2021
В ДНР обвинили Украину в попытке фальсифицировать Минские соглашения
Киев пытается оправдать применение беспилотника Bayraktar в Донбассе путем фальсификации сути минских соглашений, заявил пресс-секретарь делегации... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:55
2021-11-01T10:55
2021-11-01T10:55
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оон
вооруженные силы украины
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обсе
дмитрий кулеба
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 1 ноя - РИА Новости. Киев пытается оправдать применение беспилотника Bayraktar в Донбассе путем фальсификации сути минских соглашений, заявил пресс-секретарь делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе Владислав Московский.Генштаб вооруженных сил Украины ранее сообщил, что военные впервые применили ударный беспилотник Bayraktar в Донбассе, он управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что применение Киевом беспилотника не нарушает минские договоренности, были соблюдены все процедуры. О том, что применение ударного БПЛА не нарушает минские соглашения, заявил и внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал очень опасной игрой использование Украиной Bayraktar в Донбассе, Киев может не представлять ее последствий."Киев стремится оправдать террор населения Донбасса путем фальсификации сути минских соглашений", - написал в своем Telegram-канале Московский.По его словам, представители Киева пытаются создать новую альтернативную реальность, в которой не существует минских соглашений и мер по обеспечению режима прекращения огня."Как бы ни хотел господин Арестович выдать применение якобы ударного БПЛА "Байрактар" за великую победу командования ВСУ и лично президента (Владимира) Зеленского, нарушением режима прекращения огня, согласно минским соглашениям, оно быть не перестанет", - отметил Московский.Согласно минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.
https://ria.ru/20211030/ukraina-1757043933.html
https://ria.ru/20211028/bespilotnik-1756746115.html
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в мире, киев, оон, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, обсе, дмитрий кулеба, ситуация в днр и лнр, россия, алексей арестович , владислав московский
В ДНР обвинили Украину в попытке фальсифицировать Минские соглашения
В ДНР обвинили Украину в попытке фальсифицировать Минские соглашения и оправдать террор