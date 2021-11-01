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В Подольске завершили снос бывшей туберкулезной больницы

В Подольске завершили снос бывшей туберкулезной больницы - РИА Новости, 01.11.2021

В Подольске завершили снос бывшей туберкулезной больницы

Власти Подмосковья объявили о завершении сноса бывшей туберкулезной больницы на улице Трудовая в городском округе Подольск Московской области. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:01

2021-11-01T14:01

2021-11-01T14:01

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Власти Подмосковья объявили о завершении сноса бывшей туберкулезной больницы на улице Трудовая в городском округе Подольск Московской области.Демонтаж объекта осуществлялся в рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета. Общая площадь участка составляла 1,6 гектар."На площадке завершен демонтаж всех корпусов больницы. В ходе сноса на специализированные полигоны было вывезено более 20 тысяч кубометров строительного мусора", - приводятся слова главы областного Минстроя Владимира Локтева.

https://ria.ru/20211029/sluzhby-1756891336.html

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