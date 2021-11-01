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В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС
В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС - РИА Новости, 01.11.2021
В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС
В Кремле считают, что РФ и ЕС хорошо движутся на пути взаимного признания вакцин, надеются на положительный результат в обозримой перспективе, сообщил... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:06
2021-11-01T12:06
2021-11-01T12:17
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МОСКВА, 1 ноября - РИА Новости. В Кремле считают, что РФ и ЕС хорошо движутся на пути взаимного признания вакцин, надеются на положительный результат в обозримой перспективе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это сложный процесс, но и здесь мы хорошо двигаемся, и мы надеемся, что все-таки уже в обозримой перспективе здесь тоже будут положительные результаты, но в рамках взаимного признания", - сказал Песков журналистам.В Кремле считают необходимым ускорить и добиться скорейшего признания сертификатов о вакцинации с ЕС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я бы здесь по-другому сказал, об этом активно говорила и российская сторона, и президент Путин на "двадцатке". Нужно реально ускорить и добиться скорейшего признания сертификатов о вакцинации, вот это могло бы стать важным шагом", - сказал Песков.
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в мире, общество, дмитрий песков, здоровье - общество, россия
12:06 01.11.2021 (обновлено: 12:17 01.11.2021)
В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС
Песков отметил необходимость ускорить взаимное признание COVID-сертификатов c ЕС
МОСКВА, 1 ноября - РИА Новости.
В Кремле считают, что РФ
и ЕС хорошо движутся на пути взаимного признания вакцин, надеются на положительный результат в обозримой перспективе, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Это сложный процесс, но и здесь мы хорошо двигаемся, и мы надеемся, что все-таки уже в обозримой перспективе здесь тоже будут положительные результаты, но в рамках взаимного признания", - сказал Песков журналистам.
В Кремле считают необходимым ускорить и добиться скорейшего признания сертификатов о вакцинации с ЕС, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я бы здесь по-другому сказал, об этом активно говорила и российская сторона, и президент Путин на "двадцатке". Нужно реально ускорить и добиться скорейшего признания сертификатов о вакцинации, вот это могло бы стать важным шагом", - сказал Песков.