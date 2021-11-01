Мэрия Саратова объяснила, как стойка с флагами оказалась в центре ямы
Жители Саратова в знак протеста перетащили стойку с триколором и поставили ее в центре ямы
Стойка с флагами в центре ямы на дороге в Саратове. Фото из соцсетей
САРАТОВ, 1 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Жители Саратова в знак протеста перетащили стойку с триколором, установленную на бульваре ко Дню народного единства, и поставили ее в центре ямы на дороге, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Ранее в соцсетях появилось фото, на котором запечатлено, как на пересечении дорог в районе городского парка Саратова в центре выбоины в асфальте стоит стойка с флагами.
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"Это было сделано жителями, которые притащили эти флаги с бульвара по улице Рахова и поставили на эту яму, тем самым выразив недовольство этому проваленному колодцу. Колодец находится на балансе ПАО "Т Плюс", они (компания) его в ближайшие дни обещают восстановить, и ямы там не будет. Естественно, это не решение властей, и таким образом никто не пытался украсить город ко Дню народного единства. Сами флаги на бульваре появились к этому празднику, но на дороге они оказались в результате действий граждан", - сказала собеседница агентства.
Как уточнила администрация Октябрьского района Саратова в соцсети "ВКонтакте", консоль с флагами установили на проезжую часть неизвестные, при этом в настоящее время она возвращена на прежнее место в сквер на улице Рахова.
"В адрес ПАО "Т Плюс" направлено предостережение. В случае нарушения установленного органами местного самоуправления срока восстановления благоустройства территории после проведения земляных работ указанное выше юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности", - говорится в сообщении.
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