https://ria.ru/20211101/saratov-1757196103.html
В Саратове проверят данные о танце девушек у Вечного огня
В Саратове проверят данные о танце девушек у Вечного огня - РИА Новости, 01.11.2021
В Саратове проверят данные о танце девушек у Вечного огня
Следователи проводят проверку по сообщению о танце двух девушек у Вечного огня на Театральной площади в Саратове, которые также лезли в огонь руками и ногами,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T13:30
2021-11-01T13:30
2021-11-01T13:30
происшествия
саратов
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
САРАТОВ, 1 ноя - РИА Новости. Следователи проводят проверку по сообщению о танце двух девушек у Вечного огня на Театральной площади в Саратове, которые также лезли в огонь руками и ногами, сообщило региональное управление СК РФ."Из публикации, размещенной в СМИ, следует, что 31 октября 2021 года две девушки танцевали возле монумента "Вечный огонь" на Театральной площади Саратова, а также лезли в огонь руками и ногами… По данному факту организована доследственная проверка. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшему", - говорится в сообщении.В январе на парня, танцевавшего лезгинку на мемориале "Вечный огонь" на Ставрополье, завели уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (осквернение мест захоронения), по которой грозит штраф до 40 тысяч рублей, до 360 часов обязательных работ, до года исправительных работ и до трех месяцев ареста.
https://ria.ru/20211011/volgograd-1754002100.html
саратов
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Саратове проверят данные о танце девушек у Вечного огня
СК проверит сообщение о танце двух девушек у Вечного огня в центре Саратова
САРАТОВ, 1 ноя - РИА Новости.
Следователи проводят проверку по сообщению о танце двух девушек у Вечного огня на Театральной площади в Саратове
, которые также лезли в огонь руками и ногами, сообщило региональное управление СК РФ
.
"Из публикации, размещенной в СМИ, следует, что 31 октября 2021 года две девушки танцевали возле монумента "Вечный огонь" на Театральной площади Саратова, а также лезли в огонь руками и ногами… По данному факту организована доследственная проверка. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшему", - говорится в сообщении.
В январе на парня, танцевавшего лезгинку на мемориале "Вечный огонь" на Ставрополье, завели уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (осквернение мест захоронения), по которой грозит штраф до 40 тысяч рублей, до 360 часов обязательных работ, до года исправительных работ и до трех месяцев ареста.