https://ria.ru/20211101/saratov-1757196103.html

В Саратове проверят данные о танце девушек у Вечного огня

В Саратове проверят данные о танце девушек у Вечного огня - РИА Новости, 01.11.2021

В Саратове проверят данные о танце девушек у Вечного огня

Следователи проводят проверку по сообщению о танце двух девушек у Вечного огня на Театральной площади в Саратове, которые также лезли в огонь руками и ногами,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:30

2021-11-01T13:30

2021-11-01T13:30

происшествия

саратов

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg

САРАТОВ, 1 ноя - РИА Новости. Следователи проводят проверку по сообщению о танце двух девушек у Вечного огня на Театральной площади в Саратове, которые также лезли в огонь руками и ногами, сообщило региональное управление СК РФ."Из публикации, размещенной в СМИ, следует, что 31 октября 2021 года две девушки танцевали возле монумента "Вечный огонь" на Театральной площади Саратова, а также лезли в огонь руками и ногами… По данному факту организована доследственная проверка. Следователями СК выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будет дана объективная юридическая оценка произошедшему", - говорится в сообщении.В январе на парня, танцевавшего лезгинку на мемориале "Вечный огонь" на Ставрополье, завели уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (осквернение мест захоронения), по которой грозит штраф до 40 тысяч рублей, до 360 часов обязательных работ, до года исправительных работ и до трех месяцев ареста.

https://ria.ru/20211011/volgograd-1754002100.html

саратов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратов, следственный комитет россии (ск рф), россия