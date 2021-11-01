https://ria.ru/20211101/samolet-1757226298.html

Самолет президента Киргизии не пустили в Великобританию

Самолет президента Киргизии не пустили в Великобританию - РИА Новости, 01.11.2021

Самолет президента Киргизии не пустили в Великобританию

Самолет президента Киргизии Садыра Жапарова не пустили в Великобританию из-за несоответствия техническим требованиям, для полета в Глазго на саммит мировых... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:27

2021-11-01T15:27

2021-11-01T22:57

в мире

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великобритания

ту-154

садыр жапаров

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БИШКЕК, 1 ноя — РИА Новости. Самолет президента Киргизии Садыра Жапарова не пустили в Великобританию из-за несоответствия техническим требованиям, для полета в Глазго на саммит мировых лидеров 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пришлось арендовать частный самолет, сообщает Sputnik Киргизия со ссылкой на администрацию президента."Борт № 1 — ТУ-154, на котором летает глава государства, не соответствует техническим нормам Евросоюза и Великобритании. В этой связи киргизскую сторону уведомили о невозможности приземления в стране данного типа самолета. Согласно требованиям, было принято решение о полете делегации Кыргызстана на частном самолете", — цитирует агентство представителя администрации.По информации Sputnik, Жапаров вылетел в Глазго на частном реактивном самолете бизнес-класса Embraer Lineage 1000. На настоящий момент президент уже прибыл в Великобританию, где во вторник выступит с речью на саммите.Борт № 1 — Ту-154 был подарен бывшему президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву в 2006 году лидером России Владимиром Путиным. Он выпущен в 1993 году.

https://ria.ru/20211031/konventsiya-1756840004.html

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глазго (город)

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в мире, киргизия, глазго (город), великобритания, ту-154, садыр жапаров