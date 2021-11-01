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Самолет президента Киргизии не пустили в Великобританию
Самолет президента Киргизии не пустили в Великобританию - РИА Новости, 01.11.2021
Самолет президента Киргизии не пустили в Великобританию
Самолет президента Киргизии Садыра Жапарова не пустили в Великобританию из-за несоответствия техническим требованиям, для полета в Глазго на саммит мировых... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:27
2021-11-01T15:27
2021-11-01T22:57
в мире
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ту-154
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БИШКЕК, 1 ноя — РИА Новости. Самолет президента Киргизии Садыра Жапарова не пустили в Великобританию из-за несоответствия техническим требованиям, для полета в Глазго на саммит мировых лидеров 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пришлось арендовать частный самолет, сообщает Sputnik Киргизия со ссылкой на администрацию президента."Борт № 1 — ТУ-154, на котором летает глава государства, не соответствует техническим нормам Евросоюза и Великобритании. В этой связи киргизскую сторону уведомили о невозможности приземления в стране данного типа самолета. Согласно требованиям, было принято решение о полете делегации Кыргызстана на частном самолете", — цитирует агентство представителя администрации.По информации Sputnik, Жапаров вылетел в Глазго на частном реактивном самолете бизнес-класса Embraer Lineage 1000. На настоящий момент президент уже прибыл в Великобританию, где во вторник выступит с речью на саммите.Борт № 1 — Ту-154 был подарен бывшему президенту Киргизии Курманбеку Бакиеву в 2006 году лидером России Владимиром Путиным. Он выпущен в 1993 году.
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в мире, киргизия, глазго (город), великобритания, ту-154, садыр жапаров
15:27 01.11.2021 (обновлено: 22:57 01.11.2021)
Самолет президента Киргизии не пустили в Великобританию
Борт президента Киргизии Жапарова не пустили в Глазго из-за несоответствия техтребованиям