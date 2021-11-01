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В Пскове самолет столкнулся с косулей

В Пскове самолет столкнулся с косулей - РИА Новости, 01.11.2021

В Пскове самолет столкнулся с косулей

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Пскове, где самолет при посадке... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:39

2021-11-01T14:39

2021-11-01T15:18

происшествия

псков

москва

владимир владимиров

северо-западная транспортная прокуратура

авиакомпания "азимут"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Пскове, где самолет при посадке столкнулся с косулей, сообщили в пресс-службе ведомства."Псковская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов из-за столкновения 1 ноября 2021 около 00.25 воздушного судна Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут" рейс Москва - Псков с диким животным – предположительно, косулей", - говорится в сообщении пресс-службы.По предварительным данным, столкновение произошло после посадки самолёта на взлетно-посадочную полосу аэродрома "Псков" международного аэропорта "Княгиня Ольга". Отклонений в работе воздушного судна не было. На борту находились 96 пассажиров и 4 члена экипажа, пострадавших нет."Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования", - уточнили в пресс-службе.По поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова на место происшествия выезжал Псковский транспортный прокурор Виталий Фетисов.

https://ria.ru/20211030/remont-1757016241.html

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происшествия, псков, москва, владимир владимиров, северо-западная транспортная прокуратура, авиакомпания "азимут"