14:39 01.11.2021 (обновлено: 15:18 01.11.2021)
В Пскове самолет столкнулся с косулей
В Пскове проведут проверку после столкновения самолета с косулей
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураВ Пскове самолет Sukhoi Superjet авиакомпании Азимут рейс Москва - Псков столкнулся с косулей
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с инцидентом на взлетно-посадочной полосе аэропорта в Пскове, где самолет при посадке столкнулся с косулей, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Псковская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов из-за столкновения 1 ноября 2021 около 00.25 воздушного судна Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут" рейс Москва - Псков с диким животным – предположительно, косулей", - говорится в сообщении пресс-службы.
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По предварительным данным, столкновение произошло после посадки самолёта на взлетно-посадочную полосу аэродрома "Псков" международного аэропорта "Княгиня Ольга". Отклонений в работе воздушного судна не было. На борту находились 96 пассажиров и 4 члена экипажа, пострадавших нет.
"Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, при наличии оснований примет меры реагирования", - уточнили в пресс-службе.
По поручению Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова на место происшествия выезжал Псковский транспортный прокурор Виталий Фетисов.