https://ria.ru/20211101/saakashvili-1757269411.html

Пенитенциарная служба Грузии опровергла сведения о переводе Саакашвили

Пенитенциарная служба Грузии опровергла сведения о переводе Саакашвили - РИА Новости, 01.11.2021

Пенитенциарная служба Грузии опровергла сведения о переводе Саакашвили

Специальная пенитенциарная служба Грузии опровергла информацию о возможном переводе экс-президента Михаила Саакашвили из Руставской тюрьмы в военный госпиталь в РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T18:16

2021-11-01T18:16

2021-11-01T18:17

в мире

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задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Специальная пенитенциарная служба Грузии опровергла информацию о возможном переводе экс-президента Михаила Саакашвили из Руставской тюрьмы в военный госпиталь в Гори.Ранее адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил, что, по его информации, политика вскоре планируют госпитализировать в военный госпиталь в Гори."Обвинение, распространенное Никой Гварамия, будто Михаила Саакашвили планировали доставить в Горийскую больницу, не соответствует действительности. Мы призываем всех воздерживаться от распространения непроверенной информации и введения общественности в заблуждение", - говорится в заявлении пенитенциарной службы.Саакашвили голодает в тюрьме уже 32 дня в знак протеста. Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211101/saakashvili-1757255559.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, гори, задержание саакашвили в грузии