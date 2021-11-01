https://ria.ru/20211101/saakashvili-1757255559.html

Девушка Саакашвили заявила, что он потерял больше 20 килограммов

Девушка Саакашвили заявила, что он потерял больше 20 килограммов - РИА Новости, 01.11.2021

Девушка Саакашвили заявила, что он потерял больше 20 килограммов

Девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, депутат Верховной рады Елизавета Ясько заявила, что политик за время голодовки в тюрьме похудел более чем на... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:14

2021-11-01T17:14

2021-11-01T17:14

в мире

грузия

михаил саакашвили

елизавета ясько

задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ/ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, депутат Верховной рады Елизавета Ясько заявила, что политик за время голодовки в тюрьме похудел более чем на 20 килограммов."Мой седьмой визит к Михаилу сегодня. Почти четыре часа трудных разговоров. На данный момент он похудел более чем на 20 килограммов. Это большой позор и это неправильно, что президент Саакашвили находится в тюрьме, и каждый день его состояние ухудшается. Мне больно смотреть на это. Нужно освобождать президента", - написала Ясько на своей странице в Facebook в понедельник. По ее словам, голодовка Саакашвили будет продолжаться. "Надо спасать Михаила", - написала она.В свою очередь адвокат политика Ника Гварамия заявил, что состояние Саакашвили, который голодает уже 32 дня, ухудшается. Он также сообщил что экс-президента могут госпитализировать в клинику в Гори. "У нас есть информация, что они (власти - ред.) собираются отвезти его в больницу Гори. И у нас также есть информация, что, возможно, будет запланировано его похищение из больницы Гори осетинским спецназом. Есть специализированная клиника, куда переводят всех заключенных по состоянию здоровья, пускай не делают исключения для Саакашвили", - сказал Гварамия журналистам.Саакашвили голодает в тюрьме уже 32 дня в знак протеста. Экс-президент был задержан в Грузии 1 октября, на родине он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211030/saakashvili-1756977665.html

https://ria.ru/20211025/saakashvili-1756127165.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, елизавета ясько, задержание саакашвили в грузии