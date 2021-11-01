https://ria.ru/20211101/rozysk-1757202181.html

На Урале разыскивают супругов, издевавшихся над пенсионеркой в деменции

На Урале разыскивают супругов, издевавшихся над пенсионеркой в деменции - РИА Новости, 01.11.2021

На Урале разыскивают супругов, издевавшихся над пенсионеркой в деменции

Власти Челябинской области разыскивают внучку женщины, страдающей деменцией, и ее мужа, полагая, что они причастны к появлению в соцсети видео с... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:58

2021-11-01T13:58

2021-11-01T13:58

происшествия

челябинская область

здоровье - общество

tiktok

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Власти Челябинской области разыскивают внучку женщины, страдающей деменцией, и ее мужа, полагая, что они причастны к появлению в соцсети видео с издевательствами над пенсионеркой, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства социальных отношений региона.Ранее широкий общественный резонанс вызвали видео из TikTok, на которых молодая пара унижает пенсионерку и смеется над ее состоянием, а также получает за это от зрителей денежные переводы. По данному факту следователи начали проверку."Сразу после первых публикаций в сети мы публично обратились к родственникам страдающей деменцией бабушки с предложением предоставить помощь социального работника на дому либо разместить пожилую женщину в стационарном учреждении социального обслуживания. Вплоть до вчерашнего дня они с нами на связь не выходили. Сейчас мы их уже сами с помощью следователей установили", - сказала собеседница агентства.В министерстве отметили, что по возможным адресам проживания внучки пенсионерки и ее супруга выходили социальные работники, но не нашли их, в связи с чем власти просят родственников женщины самостоятельно обратиться в министерство социальных отношений.

https://ria.ru/20211031/izdevatelstva-1757068296.html

https://ria.ru/20211031/dementsiya-1757105138.html

челябинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинская область, здоровье - общество, tiktok