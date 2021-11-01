Телеканал "МУЗ-ТВ" провел масштабный ребрендинг
© Предоставлено пресс-службой "МУЗ-ТВ"Телеканал "МУЗ-ТВ" провел масштабный ребрендинг
© Предоставлено пресс-службой "МУЗ-ТВ"
МОСКВА, 1 ноя - Пресс-служба "МУЗ-ТВ". Первого ноября, к своему 25-летию, телеканал "МУЗ-ТВ" преподнес большой сюрприз всем зрителям: вышел в эфир с новым логотипом и модной айдентикой.
Логотип
Логотип телеканала визуально трансформировался в эпицентр музыкально-развлекательного контента, сохранив преемственную форму буквы "М". Новый лого – это три кнопки "Play", которые сходятся в центре и символизируют точку входа в мир музыки, звёзд, концертов и развлекательных шоу.
Кнопка "Play" – узнаваемый символ, обозначающий "включение" и доступ к музыке или видео в любое время. А в случае "МУЗ-ТВ" – переключение на яркие эмоции и полное погружение в атмосферу праздника. Новый логотип – это, в том числе, знак с безграничными возможностями для использования в графическом дизайне в эфире и во внеэфирной коммуникации. Он позволяет создавать множество визуальных концепций, в том числе и будущих проектов "МУЗ-ТВ".
"В этом году каналу исполняется 25 лет – это целое поколение и довольно серьезная цифра по меркам современного медийного пространства. За это время в музыкальной индустрии многое поменялось. От кассет и плёнки мы пришли в новую цифровую эру. Но неизменным остался интерес аудитории к музыке, мы видим это по востребованности контента на наших платформах – и на ТВ, и в digital. "МУЗ-ТВ" всегда был на волне тенденций, делал звезд ближе к зрителям и по сей день чутко реагирует на вкусовые предпочтения аудитории и изменения в шоу-бизнесе. Поэтому главная цель масштабного ребрендинга – актуализировать бренд "МУЗ-ТВ", сделать его свежим, полностью соответствующим времени и новым трендам".
Изменения в сервисной графике
Смена логотипа предопределила фундаментальные изменения в сервисной графике эфира и в оформлении канала в целом. Лого переместилось в правый верхний угол – именно такое расположение привычно для телезрителей. А все оформление построено на движении элементов "вперед" в motion-графике (слева направо), которое обозначило развитие.
Фирменные цвета
Обновленная айдентика разработана телеканалом "МУЗ-ТВ" совместно с креаторами из ведущего брендингового агентства DDVB.
Цветовая гамма и фактура нового логотипа адаптивна под текущие тренды, не будет константой и может меняться в зависимости от контента в эфире, например, во время проекта "Золотая лихорадка" станет фактурно золотой, во время "МУЗ-ТВ чарта" – голографической. Сейчас в основе айдентики канала градиентная палитра, так как именно она сегодня на пике популярности. В следующем году могут быть актуальны иные оттенки и они, возможно, также будут задействованы в логотипе. "МУЗ-ТВ" – это отражение трендов, поэтому выбор цветовой гаммы будет соответствовать этой идее и каждый раз удивлять зрителей.
"Когда делаешь проект для такого легендарного бренда как МУЗ-ТВ, важно сохранить то, что делает его живым, ярким и позволяет вот уже 25-лет драйвить всю музыкальную индустрию, и внести новое, позволяя развиваться дальше. Поэтому разрабатывая платформу бренда и визуальный стиль, мы стремились создать бесконечно пластичный и простой в использовании визуальный язык, который позволит проявлять творчество каждому, кто соприкасается с брендом".
Айди
Совместно с коллаборацией студий playd.team & BoSP.group созданы новые концепции "одежды" эфира, нескольких флагманских эфирных продуктов, айди телеканала, раскрывающих в разных сценариях суть обновлённого бренда "МУЗ-ТВ". Коллекция новых айди – это сценарии включения классного настроения. Визуально они задают драйв, настраивают зрителя на позитив и получение удовольствия от просмотра клипов и концертных шоу, новостей шоу бизнеса и интервью.
"Мы провели глубинный анализ того, что мило сердцу нашей целевой аудитории, и нашли, как нам кажется, наиболее точные образы. При создании айди-заставок мы вспомнили о виниловых вертушках и кассетных деках. Поднялись до самых звезд на лифте, прыгнули в океан шоу-бизнеса и очутились в мощном потоке музыки на концерте".
Оформление флагманских эфирных продуктов
Обновления коснулись и главных чартов телеканала — их стиль стал более продуманным, чтобы при переключении на "МУЗ-ТВ" зрители сразу могли понять настроение программы.
В оформлении "Русского чарта" ассоциативно прослеживается тема "а-ля рус" – главной героиней графического пакета стала старая добрая юла, точнее целое многоцветное "семейство", олицетворяющее хиты чарта.
© Предоставлено пресс-службой "МУЗ-ТВ"Телеканал "МУЗ-ТВ" провел масштабный ребрендинг
© Предоставлено пресс-службой "МУЗ-ТВ"
Телеканал "МУЗ-ТВ" провел масштабный ребрендинг
Графическая концепция главного чарта телеканала "МУЗ-ТВ" чарт – это бесконечная гонка за первое место ярких и непохожих друг на друга шариков в гигантском футуристичном лабиринте, аллегория на хиты и их битву за "топ" в индустрии.
В идею оформления чарта "Золотая дюжина" заложено сюрреалистичное воплощение привычной атрибутики из "90-х" и гламурных нулевых: гибкие виниловые пластинки, красочная музыкальная кассета с перемоткой на карандаше и летающие зеркальные диски. Выполненные в эстетике голографии объекты "переплавляются" в настоящее золото, образуя новый логотип "золотой" программы.
Это дает волю фантазии и представление о том, как бы выглядели все атрибуты из прошлого сегодня. Такой приём канал использует намеренно, подчеркивая связь поколений.
Партнерские чарты
Вместе с глобальным ребрендингом обновили своё лицо и эфирные партнёрские чарты. Сервис "Яндекс.Музыка" полностью сменил оформление своей студии, сделав акцент на музыкальных атрибутах, а также разных цветных элементах, что делает картинку более яркой и энергичной. Чарт радиостанции "Европы Плюс" также обновил студию и оформление – все пространство заполнилось эквалайзерами и битами, что создало эффект живой студии.
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