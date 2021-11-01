Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211101/rebrending-1757270801.html
Телеканал "МУЗ-ТВ" провел масштабный ребрендинг
Телеканал "МУЗ-ТВ" провел масштабный ребрендинг - РИА Новости, 01.11.2021
Телеканал "МУЗ-ТВ" провел масштабный ребрендинг
Первого ноября, к своему 25-летию, телеканал "МУЗ-ТВ" преподнес большой сюрприз всем зрителям: вышел в эфир с новым логотипом и модной айдентикой. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T19:04
2021-11-01T19:04
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757269105_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_76cb196c543051c56d8e7c644b7b48e3.jpg
МОСКВА, 1 ноя - Пресс-служба "МУЗ-ТВ". Первого ноября, к своему 25-летию, телеканал "МУЗ-ТВ" преподнес большой сюрприз всем зрителям: вышел в эфир с новым логотипом и модной айдентикой.ЛоготипЛоготип телеканала визуально трансформировался в эпицентр музыкально-развлекательного контента, сохранив преемственную форму буквы "М". Новый лого – это три кнопки "Play", которые сходятся в центре и символизируют точку входа в мир музыки, звёзд, концертов и развлекательных шоу.Кнопка "Play" – узнаваемый символ, обозначающий "включение" и доступ к музыке или видео в любое время. А в случае "МУЗ-ТВ" – переключение на яркие эмоции и полное погружение в атмосферу праздника. Новый логотип – это, в том числе, знак с безграничными возможностями для использования в графическом дизайне в эфире и во внеэфирной коммуникации. Он позволяет создавать множество визуальных концепций, в том числе и будущих проектов "МУЗ-ТВ".Изменения в сервисной графикеСмена логотипа предопределила фундаментальные изменения в сервисной графике эфира и в оформлении канала в целом. Лого переместилось в правый верхний угол – именно такое расположение привычно для телезрителей. А все оформление построено на движении элементов "вперед" в motion-графике (слева направо), которое обозначило развитие.Фирменные цветаОбновленная айдентика разработана телеканалом "МУЗ-ТВ" совместно с креаторами из ведущего брендингового агентства DDVB.Цветовая гамма и фактура нового логотипа адаптивна под текущие тренды, не будет константой и может меняться в зависимости от контента в эфире, например, во время проекта "Золотая лихорадка" станет фактурно золотой, во время "МУЗ-ТВ чарта" – голографической. Сейчас в основе айдентики канала градиентная палитра, так как именно она сегодня на пике популярности. В следующем году могут быть актуальны иные оттенки и они, возможно, также будут задействованы в логотипе. "МУЗ-ТВ" – это отражение трендов, поэтому выбор цветовой гаммы будет соответствовать этой идее и каждый раз удивлять зрителей.АйдиСовместно с коллаборацией студий playd.team &amp; BoSP.group созданы новые концепции "одежды" эфира, нескольких флагманских эфирных продуктов, айди телеканала, раскрывающих в разных сценариях суть обновлённого бренда "МУЗ-ТВ". Коллекция новых айди – это сценарии включения классного настроения. Визуально они задают драйв, настраивают зрителя на позитив и получение удовольствия от просмотра клипов и концертных шоу, новостей шоу бизнеса и интервью.Оформление флагманских эфирных продуктовОбновления коснулись и главных чартов телеканала — их стиль стал более продуманным, чтобы при переключении на "МУЗ-ТВ" зрители сразу могли понять настроение программы.В оформлении "Русского чарта" ассоциативно прослеживается тема "а-ля рус" – главной героиней графического пакета стала старая добрая юла, точнее целое многоцветное "семейство", олицетворяющее хиты чарта.Графическая концепция главного чарта телеканала "МУЗ-ТВ" чарт – это бесконечная гонка за первое место ярких и непохожих друг на друга шариков в гигантском футуристичном лабиринте, аллегория на хиты и их битву за "топ" в индустрии.В идею оформления чарта "Золотая дюжина" заложено сюрреалистичное воплощение привычной атрибутики из "90-х" и гламурных нулевых: гибкие виниловые пластинки, красочная музыкальная кассета с перемоткой на карандаше и летающие зеркальные диски. Выполненные в эстетике голографии объекты "переплавляются" в настоящее золото, образуя новый логотип "золотой" программы.Это дает волю фантазии и представление о том, как бы выглядели все атрибуты из прошлого сегодня. Такой приём канал использует намеренно, подчеркивая связь поколений.Партнерские чартыВместе с глобальным ребрендингом обновили своё лицо и эфирные партнёрские чарты. Сервис "Яндекс.Музыка" полностью сменил оформление своей студии, сделав акцент на музыкальных атрибутах, а также разных цветных элементах, что делает картинку более яркой и энергичной. Чарт радиостанции "Европы Плюс" также обновил студию и оформление – все пространство заполнилось эквалайзерами и битами, что создало эффект живой студии.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757269105_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d758dd1792b8b0639b915782710696ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пресс-релизы
19:04 01.11.2021
 

Телеканал "МУЗ-ТВ" провел масштабный ребрендинг

© Предоставлено пресс-службой "МУЗ-ТВ"Телеканал "МУЗ-ТВ" провел масштабный ребрендинг
Телеканал МУЗ-ТВ провел масштабный ребрендинг
© Предоставлено пресс-службой "МУЗ-ТВ"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - Пресс-служба "МУЗ-ТВ". Первого ноября, к своему 25-летию, телеканал "МУЗ-ТВ" преподнес большой сюрприз всем зрителям: вышел в эфир с новым логотипом и модной айдентикой.

Логотип

Логотип телеканала визуально трансформировался в эпицентр музыкально-развлекательного контента, сохранив преемственную форму буквы "М". Новый лого – это три кнопки "Play", которые сходятся в центре и символизируют точку входа в мир музыки, звёзд, концертов и развлекательных шоу.
Кнопка "Play" – узнаваемый символ, обозначающий "включение" и доступ к музыке или видео в любое время. А в случае "МУЗ-ТВ" – переключение на яркие эмоции и полное погружение в атмосферу праздника. Новый логотип – это, в том числе, знак с безграничными возможностями для использования в графическом дизайне в эфире и во внеэфирной коммуникации. Он позволяет создавать множество визуальных концепций, в том числе и будущих проектов "МУЗ-ТВ".
"В этом году каналу исполняется 25 лет – это целое поколение и довольно серьезная цифра по меркам современного медийного пространства. За это время в музыкальной индустрии многое поменялось. От кассет и плёнки мы пришли в новую цифровую эру. Но неизменным остался интерес аудитории к музыке, мы видим это по востребованности контента на наших платформах – и на ТВ, и в digital. "МУЗ-ТВ" всегда был на волне тенденций, делал звезд ближе к зрителям и по сей день чутко реагирует на вкусовые предпочтения аудитории и изменения в шоу-бизнесе. Поэтому главная цель масштабного ребрендинга – актуализировать бренд "МУЗ-ТВ", сделать его свежим, полностью соответствующим времени и новым трендам".
Захар Бабин
генеральный директор телеканала "МУЗ-ТВ"

Изменения в сервисной графике

Смена логотипа предопределила фундаментальные изменения в сервисной графике эфира и в оформлении канала в целом. Лого переместилось в правый верхний угол – именно такое расположение привычно для телезрителей. А все оформление построено на движении элементов "вперед" в motion-графике (слева направо), которое обозначило развитие.

Фирменные цвета

Обновленная айдентика разработана телеканалом "МУЗ-ТВ" совместно с креаторами из ведущего брендингового агентства DDVB.
Цветовая гамма и фактура нового логотипа адаптивна под текущие тренды, не будет константой и может меняться в зависимости от контента в эфире, например, во время проекта "Золотая лихорадка" станет фактурно золотой, во время "МУЗ-ТВ чарта" – голографической. Сейчас в основе айдентики канала градиентная палитра, так как именно она сегодня на пике популярности. В следующем году могут быть актуальны иные оттенки и они, возможно, также будут задействованы в логотипе. "МУЗ-ТВ" это отражение трендов, поэтому выбор цветовой гаммы будет соответствовать этой идее и каждый раз удивлять зрителей.
"Когда делаешь проект для такого легендарного бренда как МУЗ-ТВ, важно сохранить то, что делает его живым, ярким и позволяет вот уже 25-лет драйвить всю музыкальную индустрию, и внести новое, позволяя развиваться дальше. Поэтому разрабатывая платформу бренда и визуальный стиль, мы стремились создать бесконечно пластичный и простой в использовании визуальный язык, который позволит проявлять творчество каждому, кто соприкасается с брендом".
Леонид Фейгин
креативный директор и сооснователь DDVB

Айди

Совместно с коллаборацией студий playd.team & BoSP.group созданы новые концепции "одежды" эфира, нескольких флагманских эфирных продуктов, айди телеканала, раскрывающих в разных сценариях суть обновлённого бренда "МУЗ-ТВ". Коллекция новых айди – это сценарии включения классного настроения. Визуально они задают драйв, настраивают зрителя на позитив и получение удовольствия от просмотра клипов и концертных шоу, новостей шоу бизнеса и интервью.
"Мы провели глубинный анализ того, что мило сердцу нашей целевой аудитории, и нашли, как нам кажется, наиболее точные образы. При создании айди-заставок мы вспомнили о виниловых вертушках и кассетных деках. Поднялись до самых звезд на лифте, прыгнули в океан шоу-бизнеса и очутились в мощном потоке музыки на концерте".
Павел Штылер
креативный директор коллаборации студий playd.team & BoSP.group

Оформление флагманских эфирных продуктов

Обновления коснулись и главных чартов телеканала — их стиль стал более продуманным, чтобы при переключении на "МУЗ-ТВ" зрители сразу могли понять настроение программы.
В оформлении "Русского чарта" ассоциативно прослеживается тема "а-ля рус" – главной героиней графического пакета стала старая добрая юла, точнее целое многоцветное "семейство", олицетворяющее хиты чарта.
© Предоставлено пресс-службой "МУЗ-ТВ"Телеканал "МУЗ-ТВ" провел масштабный ребрендинг
Телеканал МУЗ-ТВ провел масштабный ребрендинг
© Предоставлено пресс-службой "МУЗ-ТВ"
Телеканал "МУЗ-ТВ" провел масштабный ребрендинг
Графическая концепция главного чарта телеканала "МУЗ-ТВ" чарт – это бесконечная гонка за первое место ярких и непохожих друг на друга шариков в гигантском футуристичном лабиринте, аллегория на хиты и их битву за "топ" в индустрии.
В идею оформления чарта "Золотая дюжина" заложено сюрреалистичное воплощение привычной атрибутики из "90-х" и гламурных нулевых: гибкие виниловые пластинки, красочная музыкальная кассета с перемоткой на карандаше и летающие зеркальные диски. Выполненные в эстетике голографии объекты "переплавляются" в настоящее золото, образуя новый логотип "золотой" программы.
Это дает волю фантазии и представление о том, как бы выглядели все атрибуты из прошлого сегодня. Такой приём канал использует намеренно, подчеркивая связь поколений.

Партнерские чарты

Вместе с глобальным ребрендингом обновили своё лицо и эфирные партнёрские чарты. Сервис "Яндекс.Музыка" полностью сменил оформление своей студии, сделав акцент на музыкальных атрибутах, а также разных цветных элементах, что делает картинку более яркой и энергичной. Чарт радиостанции "Европы Плюс" также обновил студию и оформление – все пространство заполнилось эквалайзерами и битами, что создало эффект живой студии.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптеках
04:14Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себя
04:05Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток
04:05Диетолог рассказал, кому нельзя есть картофель
03:47В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
03:42Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
03:36Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
03:33В работе Instagram произошел сбой
03:28Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
03:23В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
03:21В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов
03:15Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
03:15Назван продукт для восполнения дефицита железа в организме
03:11Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
03:09"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
03:02В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"
02:28На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
02:25Врач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печень
02:15Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
02:15Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин
Лента новостейМолния
Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптекахПосол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себяИностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во ВладивостокДиетолог рассказал, кому нельзя есть картофельВ России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границВильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей РоссииВ работе Instagram произошел сбойИсторик назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросовЮрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во двореНазван продукт для восполнения дефицита железа в организмеВрач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла ЗеленскогоВ США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в МосквуВрач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печеньФинансист объяснил, что делать с просроченной банковской картойАвтоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин