https://ria.ru/20211101/qr-kody-1757284011.html

В России 75 регионов ввели QR-коды для посещения различных учреждений

В России 75 регионов ввели QR-коды для посещения различных учреждений - РИА Новости, 01.11.2021

В России 75 регионов ввели QR-коды для посещения различных учреждений

QR-коды для посещения учреждений культуры, социального обслуживания, туристических объектов или торговых центров ввели уже 75 регионов России, сообщается на... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T19:49

2021-11-01T19:49

2021-11-01T19:50

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. QR-коды для посещения учреждений культуры, социального обслуживания, туристических объектов или торговых центров ввели уже 75 регионов России, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Какие именно коды и в каких случаях требуются, можно увидеть на карте ограничений, которая опубликована на портале.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 и тепловой карты по эпидемиологической ситуации в стране на портале стопкоронавирус.рф. Данные обновляются еженедельно.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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