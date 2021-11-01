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В России 75 регионов ввели QR-коды для посещения различных учреждений
В России 75 регионов ввели QR-коды для посещения различных учреждений - РИА Новости, 01.11.2021
В России 75 регионов ввели QR-коды для посещения различных учреждений
QR-коды для посещения учреждений культуры, социального обслуживания, туристических объектов или торговых центров ввели уже 75 регионов России, сообщается на... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T19:49
2021-11-01T19:49
2021-11-01T19:50
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. QR-коды для посещения учреждений культуры, социального обслуживания, туристических объектов или торговых центров ввели уже 75 регионов России, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.Какие именно коды и в каких случаях требуются, можно увидеть на карте ограничений, которая опубликована на портале.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 и тепловой карты по эпидемиологической ситуации в стране на портале стопкоронавирус.рф. Данные обновляются еженедельно.
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общество, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:49 01.11.2021 (обновлено: 19:50 01.11.2021)
В России 75 регионов ввели QR-коды для посещения различных учреждений
Уже 75 российских регионов ввели QR-коды для посещения различных учреждений