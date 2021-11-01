https://ria.ru/20211101/putin-1757229866.html
Совещания в Сочи помогают анализировать обороноспособность, заявил Путин
Совещания в Сочи помогают анализировать обороноспособность, заявил Путин - РИА Новости, 01.11.2021
Совещания в Сочи помогают анализировать обороноспособность, заявил Путин
Формат военных совещаний в Сочи позволяет всесторонне анализировать состояние обороноспособности России и при необходимости своевременно корректировать планы по РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:39
2021-11-01T15:39
2021-11-01T15:41
безопасность
сочи
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Формат военных совещаний в Сочи позволяет всесторонне анализировать состояние обороноспособности России и при необходимости своевременно корректировать планы по модернизации армии и флота, заявил президент РФ Владимир Путин."Состав участников у нас традиционный. Это руководство Минобороны, ведущих организаций ОПК. Такой формат, как уже мы с вами неоднократно констатировали, позволяет на регулярной основе всестороннее анализировать состояние обороноспособности России и, если требуется, своевременно корректировать, обновлять планы по модернизации армии и флота, по совершенствованию работы предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сказал Путин во время совещания.
https://ria.ru/20211101/aviatsiya-1757227818.html
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безопасность, сочи, владимир путин, россия
15:39 01.11.2021 (обновлено: 15:41 01.11.2021)
Совещания в Сочи помогают анализировать обороноспособность, заявил Путин
Путин: формат совещаний в Сочи позволяет анализировать состояние обороноспособности