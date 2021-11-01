15:33 01.11.2021 (обновлено: 15:54 01.11.2021)
Путин призвал продолжать работу по техническому перевооружению ВМФ
Путин: надо продолжать работу по техническому перевооружению военно-морского флота
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите "Группы двадцати"
СОЧИ, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачу по оснащению современной техникой и вооружением Военно-морского флота России, за последние четыре года в состав флота вошли 49 новых кораблей и боевых катеров.
"Еще одна крайне важная задача – это оснащение современной техникой и вооружением Военно-морского флота России. За последние 4 года в состав ВМФ вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, 9 береговых ракетных комплексов, 10 летательных аппаратов", - отметил Путин Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.
По словам Путина, к 2027 году уровень оснащенности современными образцами вооружения должен превысить 70%.
"Еще одна крайне важная задача – это оснащение современной техникой и вооружением Военно-морского флота России. За последние 4 года в состав ВМФ вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, 9 береговых ракетных комплексов, 10 летательных аппаратов", - отметил Путин Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.
По словам Путина, к 2027 году уровень оснащенности современными образцами вооружения должен превысить 70%.