https://ria.ru/20211101/putin-1757228245.html

Путин призвал продолжать работу по техническому перевооружению ВМФ

Путин призвал продолжать работу по техническому перевооружению ВМФ - РИА Новости, 01.11.2021

Путин призвал продолжать работу по техническому перевооружению ВМФ

Президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачу по оснащению современной техникой и вооружением Военно-морского флота России, за последние четыре года в РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:33

2021-11-01T15:33

2021-11-01T15:54

владимир путин

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СОЧИ, 1 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важнейшей задачу по оснащению современной техникой и вооружением Военно-морского флота России, за последние четыре года в состав флота вошли 49 новых кораблей и боевых катеров."Еще одна крайне важная задача – это оснащение современной техникой и вооружением Военно-морского флота России. За последние 4 года в состав ВМФ вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, 9 береговых ракетных комплексов, 10 летательных аппаратов", - отметил Путин Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.По словам Путина, к 2027 году уровень оснащенности современными образцами вооружения должен превысить 70%.

https://ria.ru/20211101/putin-1757229769.html

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2021

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владимир путин