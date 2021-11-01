https://ria.ru/20211101/puteshestviya-1757146987.html

РЖД запускают круговые туристические поезда в Великий Устюг

РЖД запускают круговые туристические поезда в Великий Устюг - РИА Новости, 01.11.2021

РЖД запускают круговые туристические поезда в Великий Устюг

С 12 ноября РЖД запускают новый круговой туристический маршрут в Великий Устюг, сообщает компания. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T10:34

2021-11-01T10:34

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. С 12 ноября РЖД запускают новый круговой туристический маршрут в Великий Устюг, сообщает компания."Едем к Деду Морозу на туристическом поезде "Зимняя сказка" в выходные ноября и декабря из Москвы и из Санкт-Петербурга", — говорится в соцсетях.Поезд №921/922 будет следовать по маршруту Москва — Великий Устюг — Кострома — Москва. Отправление по пятницам в 17.05, возвращение в воскресенье в 23.40. Состав №924/923 пойдет по маршруту Санкт-Петербург — Великий Устюг — Вологда — Санкт-Петербург. Отправление по пятницам в 10.20, возвращение в понедельник в 07.46.По данным перевозчика, за два дня туристы успеют посетить вотчину Деда Мороза, фабрику деревянных игрушек, увидят памятники северорусского зодчества, Дворянское собрание в Костроме, кремль в Вологде, заложенный по приказу Ивана Грозного.В составе поезда удобные спальные вагоны СВ, купе и плацкарт, а также вагон-ресторан. Стоимость билетов — от 3 262 рублей.

https://ria.ru/20201227/moroz-1590713725.html

https://ria.ru/20211101/ryazan-1756823504.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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