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РЖД запускают круговые туристические поезда в Великий Устюг
РЖД запускают круговые туристические поезда в Великий Устюг - РИА Новости, 01.11.2021
РЖД запускают круговые туристические поезда в Великий Устюг
С 12 ноября РЖД запускают новый круговой туристический маршрут в Великий Устюг, сообщает компания. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:34
2021-11-01T10:34
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. С 12 ноября РЖД запускают новый круговой туристический маршрут в Великий Устюг, сообщает компания."Едем к Деду Морозу на туристическом поезде "Зимняя сказка" в выходные ноября и декабря из Москвы и из Санкт-Петербурга", — говорится в соцсетях.Поезд №921/922 будет следовать по маршруту Москва — Великий Устюг — Кострома — Москва. Отправление по пятницам в 17.05, возвращение в воскресенье в 23.40. Состав №924/923 пойдет по маршруту Санкт-Петербург — Великий Устюг — Вологда — Санкт-Петербург. Отправление по пятницам в 10.20, возвращение в понедельник в 07.46.По данным перевозчика, за два дня туристы успеют посетить вотчину Деда Мороза, фабрику деревянных игрушек, увидят памятники северорусского зодчества, Дворянское собрание в Костроме, кремль в Вологде, заложенный по приказу Ивана Грозного.В составе поезда удобные спальные вагоны СВ, купе и плацкарт, а также вагон-ресторан. Стоимость билетов — от 3 262 рублей.
https://ria.ru/20201227/moroz-1590713725.html
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РЖД запускают круговые туристические поезда в Великий Устюг
В железнодорожный тур можно будет отправиться из Москвы и Санкт-Петербурга
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. С 12 ноября РЖД запускают новый круговой туристический маршрут в Великий Устюг, сообщает компания.
"Едем к Деду Морозу на туристическом поезде "Зимняя сказка" в выходные ноября и декабря из Москвы и из Санкт-Петербурга", — говорится в соцсетях.
Поезд №921/922 будет следовать по маршруту Москва — Великий Устюг — Кострома — Москва. Отправление по пятницам в 17.05, возвращение в воскресенье в 23.40.
Состав №924/923 пойдет по маршруту Санкт-Петербург — Великий Устюг — Вологда — Санкт-Петербург. Отправление по пятницам в 10.20, возвращение в понедельник в 07.46.
По данным перевозчика, за два дня туристы успеют посетить вотчину Деда Мороза, фабрику деревянных игрушек, увидят памятники северорусского зодчества, Дворянское собрание в Костроме, кремль в Вологде, заложенный по приказу Ивана Грозного.
В составе поезда удобные спальные вагоны СВ, купе и плацкарт, а также вагон-ресторан. Стоимость билетов — от 3 262 рублей.