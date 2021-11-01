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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211101/ptsr-1757280726.html
Власти Липецкой области объяснили задержку результатов ПЦР-тестов в регионе
Власти Липецкой области объяснили задержку результатов ПЦР-тестов в регионе - РИА Новости, 01.11.2021
Власти Липецкой области объяснили задержку результатов ПЦР-тестов в регионе
Власти Липецкой области объясняют жалобы жителей региона на задержку результатов тестирования на коронавирусную инфекцию ростом числа заболевших и контактных,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T19:22
2021-11-01T19:22
распространение коронавируса
общество
липецкая область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
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ВОРОНЕЖ, 1 ноя - РИА Новости. Власти Липецкой области объясняют жалобы жителей региона на задержку результатов тестирования на коронавирусную инфекцию ростом числа заболевших и контактных, увеличением числа контрольных обследований выздоровевших, а также обследованием задействованных во Всероссийской переписи населения.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что на горячую линию Роспотребнадзора продолжают поступать жалобы на задержку результатов тестирования. Наибольшее число жалоб из Челябинской, Свердловской, Калужской, Липецкой и Пензенской областей.По данным администрации Липецкой области, тестированием населения на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР сейчас занимаются 10 лабораторий, в том числе четыре - в составе государственной лечебной сети, две - лаборатории федерального подчинения и четыре - лаборатории в негосударственных медорганизациях, которые расположены в других регионах. Суточная мощность государственных лабораторий составляет 3,5 тысячи исследований в сутки."В связи с ростом числа заболевших, увеличением числа контактных лиц, увеличением потребности в проведении контрольных обследований по выздоровлении, проведением планового обследования лиц, участвующих в работе по проведению Всероссийской переписи населения, потребность в ПЦР-диагностике за последний месяц резко возросла. Охват тестированием в регионе составляет более 320 на 100 тысяч населения", - сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.По его словам, для сокращения срока ожидания результата лабораторного обследования и повышения охвата тестированием населения регионом дополнительно приобретено 42 тысячи экспресс-тестов. В настоящее время 21,7 тысячи тестов уже использованы, но, как отметил собеседник агентства, планируются дополнительные закупки."В декабре за счет средств области будет открыта новая ПЦР-лаборатория в составе Грязинской ЦРБ мощностью до 400 исследований в сутки, идет процедура закупки дополнительного лабораторного оборудования для действующих лабораторий, что позволит существенно сократить сроки ожидания лабораторного обследования", - сообщил представитель обладминистрации.
https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757236811.html
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общество, липецкая область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, пцр-тест
19:22 01.11.2021
 
Власти Липецкой области объяснили задержку результатов ПЦР-тестов в регионе

Власти Липецкой области объяснили задержку результатов ПЦР-тестов в регионе ростом спроса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в ПЦР зоне в больнице
Медицинский работник в ПЦР зоне в больнице - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВОРОНЕЖ, 1 ноя - РИА Новости. Власти Липецкой области объясняют жалобы жителей региона на задержку результатов тестирования на коронавирусную инфекцию ростом числа заболевших и контактных, увеличением числа контрольных обследований выздоровевших, а также обследованием задействованных во Всероссийской переписи населения.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что на горячую линию Роспотребнадзора продолжают поступать жалобы на задержку результатов тестирования. Наибольшее число жалоб из Челябинской, Свердловской, Калужской, Липецкой и Пензенской областей.
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По данным администрации Липецкой области, тестированием населения на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР сейчас занимаются 10 лабораторий, в том числе четыре - в составе государственной лечебной сети, две - лаборатории федерального подчинения и четыре - лаборатории в негосударственных медорганизациях, которые расположены в других регионах. Суточная мощность государственных лабораторий составляет 3,5 тысячи исследований в сутки.
"В связи с ростом числа заболевших, увеличением числа контактных лиц, увеличением потребности в проведении контрольных обследований по выздоровлении, проведением планового обследования лиц, участвующих в работе по проведению Всероссийской переписи населения, потребность в ПЦР-диагностике за последний месяц резко возросла. Охват тестированием в регионе составляет более 320 на 100 тысяч населения", - сообщил РИА Новости представитель обладминистрации.
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По его словам, для сокращения срока ожидания результата лабораторного обследования и повышения охвата тестированием населения регионом дополнительно приобретено 42 тысячи экспресс-тестов. В настоящее время 21,7 тысячи тестов уже использованы, но, как отметил собеседник агентства, планируются дополнительные закупки.
"В декабре за счет средств области будет открыта новая ПЦР-лаборатория в составе Грязинской ЦРБ мощностью до 400 исследований в сутки, идет процедура закупки дополнительного лабораторного оборудования для действующих лабораторий, что позволит существенно сократить сроки ожидания лабораторного обследования", - сообщил представитель обладминистрации.
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