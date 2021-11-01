https://ria.ru/20211101/proizvodstvo-1757283742.html

В Костромской области вырос индекс производства пищевых продуктов

В Костромской области вырос индекс производства пищевых продуктов - РИА Новости, 01.11.2021

В Костромской области вырос индекс производства пищевых продуктов

Индекс производства пищевых продуктов в Костромской области в январе-сентябре 2021 года составил 107% по отношению к аналогичному периоду прошлого года,... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T19:45

2021-11-01T19:45

2021-11-01T19:45

костромская область

экономика

буйский район

костромская область

россия

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КОСТРОМА, 1 ноя - РИА Новости. Индекс производства пищевых продуктов в Костромской области в январе-сентябре 2021 года составил 107% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщает департамент АПК региона."Общий индекс производства в пищевой промышленности Костромской области с января по сентябрь составил 107% по отношению к прошлому году", - говорится в сообщении.Отмечается, что самый существенный рост по итогам девяти месяцев - в производстве пастеризованного молока. Предприятия Костромской области поставили на рынок более 17 тысяч тонн продукции. Это на 26,1% выше показателей аналогичного периода 2020 года."Костромская область также продолжает наращивать объемы производства сыров. За девять месяцев предприятия выпустили 3,6 тысячи тонн этого продукта, что на 1,6% больше показателей января-сентября прошлого года. Также регион на 11,8% увеличил производство творога, на 10% - сметаны, на 7,6% - колбасных изделий. Рост производства напитков за девять месяцев составил 27,2%", - говорится в сообщении.В региональном департаменте АПК отметили, что влияние на производство мяса скота и птицы на убой в этом году оказали вспышки заболеваний. Так, в октябре прошлого года вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в крупном хозяйстве Буйского района – все поголовье было уничтожено, в личных подворьях в этом году фиксировались заболевания мелкого рогатого скота, а также африканская чума свиней. По надоям в хозяйствах региона в этом году удар нанесло жаркое и сухое лето.

https://ria.ru/20211027/podderzhka-1756553075.html

https://ria.ru/20211019/eksport-1755261376.html

буйский район

костромская область

россия

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экономика, буйский район, костромская область, россия