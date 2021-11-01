https://ria.ru/20211101/pravitelstvo-1757274038.html
В правительстве разработали стратегию по снижению парниковых выбросов
В правительстве разработали стратегию по снижению парниковых выбросов - РИА Новости, 01.11.2021
В правительстве разработали стратегию по снижению парниковых выбросов
Правительство РФ опубликовало стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, в ней перечислены... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:43
2021-11-01T18:43
2021-11-01T18:43
экономика
правительство рф
экология в россии
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Правительство РФ опубликовало стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, в ней перечислены инструменты, за счет которых в стране будут снижаться выбросы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Так, документ описывает два возможных сценария развития - инерционный и интенсивный. Последний определяется целевым, в результате его реализации предполагается обеспечение конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода.Согласно стратегии, для достижения этой цели в России создадут углеродное регулирование в отдельных регионах в качестве эксперимента, начнут реализацию "зеленых" проектов с возможностью привлечения специального финансирования, внедрят сертификаты происхождения электроэнергии и систему публичной нефинансовой отчетности.Также кабмин определил инструменты по отдельным отраслям. В частности, в электроэнергетике планируется изменение структуры генерации, то есть переход к низкоуглеродным источникам генерации: ВИЭ, ГЭС, атомной и парогазовой, снижение выбросов в угольной генерации. При этом эти изменения ожидаются в 2031-2050 годы. В углеродоемких отраслях промышленности ожидается внедрение технологий с низким уровнем выбросов парниковых газов и высокой энергоэффективностью. Рост поглощающей способности лесов в период между 2020 и 2050 годом должен увеличиться более чем в два раза - с 535 миллионов тонн эквивалента СО2 до 1,2 миллиарда тонн.В результате эти меры должны привести к увеличению доли постиндустриальных отраслей, то есть высокотехнологичной промышленности, информационных технологий и связи, исследований и разработок, на 11,8 процентного пункта к 2050 году по сравнению с 2020 годом. Доля традиционных отраслей, а именно добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, низко- и среднетехнологичной промышленности в структуре валового внутреннего продукта будет снижаться и упадет на 9,4 процентного пункта за аналогичный период. Ожидается, что энергетический экспорт будет ежегодно падать на 2,1% с 2030 года, а неэнергетический - расти на 4,4% в год.Интенсивный сценарий также предполагает достижение в стране углеродной нейтральности к 2060 году. Для контроля за ходом реализации стратегии правительство подготовит дорожную карту.
https://ria.ru/20211101/klimat-1757180028.html
https://ria.ru/20211101/priroda-1757238253.html
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экономика, правительство рф, экология в россии, россия
В правительстве разработали стратегию по снижению парниковых выбросов
Правительство РФ разработало стратегию по снижению уровня выбросов парниковых газов
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Правительство РФ
опубликовало стратегию социально-экономического развития России
с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, в ней перечислены инструменты, за счет которых в стране будут снижаться выбросы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, документ описывает два возможных сценария развития - инерционный и интенсивный. Последний определяется целевым, в результате его реализации предполагается обеспечение конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода.
Согласно стратегии, для достижения этой цели в России создадут углеродное регулирование в отдельных регионах в качестве эксперимента, начнут реализацию "зеленых" проектов с возможностью привлечения специального финансирования, внедрят сертификаты происхождения электроэнергии и систему публичной нефинансовой отчетности.
"Для стимулирования технологического развития разрабатывается нормативная правовая база достижения целевых показателей выбросов парниковых газов в различных секторах экономики с учетом гармонизации этих показателей с международными аналогами", - говорится в документе.
Также кабмин определил инструменты по отдельным отраслям. В частности, в электроэнергетике планируется изменение структуры генерации, то есть переход к низкоуглеродным источникам генерации: ВИЭ, ГЭС, атомной и парогазовой, снижение выбросов в угольной генерации. При этом эти изменения ожидаются в 2031-2050 годы. В углеродоемких отраслях промышленности ожидается внедрение технологий с низким уровнем выбросов парниковых газов и высокой энергоэффективностью. Рост поглощающей способности лесов в период между 2020 и 2050 годом должен увеличиться более чем в два раза - с 535 миллионов тонн эквивалента СО2 до 1,2 миллиарда тонн.
В результате эти меры должны привести к увеличению доли постиндустриальных отраслей, то есть высокотехнологичной промышленности, информационных технологий и связи, исследований и разработок, на 11,8 процентного пункта к 2050 году по сравнению с 2020 годом. Доля традиционных отраслей, а именно добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, низко- и среднетехнологичной промышленности в структуре валового внутреннего продукта будет снижаться и упадет на 9,4 процентного пункта за аналогичный период. Ожидается, что энергетический экспорт будет ежегодно падать на 2,1% с 2030 года, а неэнергетический - расти на 4,4% в год.
Интенсивный сценарий также предполагает достижение в стране углеродной нейтральности к 2060 году. Для контроля за ходом реализации стратегии правительство подготовит дорожную карту.