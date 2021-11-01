Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211101/pravitelstvo-1757274038.html
В правительстве разработали стратегию по снижению парниковых выбросов
В правительстве разработали стратегию по снижению парниковых выбросов - РИА Новости, 01.11.2021
В правительстве разработали стратегию по снижению парниковых выбросов
Правительство РФ опубликовало стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, в ней перечислены... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:43
2021-11-01T18:43
экономика
правительство рф
экология в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/18/1560621854_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_494ac6e0acdc149496db45da5682d2c3.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Правительство РФ опубликовало стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, в ней перечислены инструменты, за счет которых в стране будут снижаться выбросы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Так, документ описывает два возможных сценария развития - инерционный и интенсивный. Последний определяется целевым, в результате его реализации предполагается обеспечение конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода.Согласно стратегии, для достижения этой цели в России создадут углеродное регулирование в отдельных регионах в качестве эксперимента, начнут реализацию "зеленых" проектов с возможностью привлечения специального финансирования, внедрят сертификаты происхождения электроэнергии и систему публичной нефинансовой отчетности.Также кабмин определил инструменты по отдельным отраслям. В частности, в электроэнергетике планируется изменение структуры генерации, то есть переход к низкоуглеродным источникам генерации: ВИЭ, ГЭС, атомной и парогазовой, снижение выбросов в угольной генерации. При этом эти изменения ожидаются в 2031-2050 годы. В углеродоемких отраслях промышленности ожидается внедрение технологий с низким уровнем выбросов парниковых газов и высокой энергоэффективностью. Рост поглощающей способности лесов в период между 2020 и 2050 годом должен увеличиться более чем в два раза - с 535 миллионов тонн эквивалента СО2 до 1,2 миллиарда тонн.В результате эти меры должны привести к увеличению доли постиндустриальных отраслей, то есть высокотехнологичной промышленности, информационных технологий и связи, исследований и разработок, на 11,8 процентного пункта к 2050 году по сравнению с 2020 годом. Доля традиционных отраслей, а именно добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, низко- и среднетехнологичной промышленности в структуре валового внутреннего продукта будет снижаться и упадет на 9,4 процентного пункта за аналогичный период. Ожидается, что энергетический экспорт будет ежегодно падать на 2,1% с 2030 года, а неэнергетический - расти на 4,4% в год.Интенсивный сценарий также предполагает достижение в стране углеродной нейтральности к 2060 году. Для контроля за ходом реализации стратегии правительство подготовит дорожную карту.
https://ria.ru/20211101/klimat-1757180028.html
https://ria.ru/20211101/priroda-1757238253.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156062/18/1560621854_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_24c0209f1ae88c34befbf557c5072cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, правительство рф, экология в россии, россия
18:43 01.11.2021
 
В правительстве разработали стратегию по снижению парниковых выбросов

Правительство РФ разработало стратегию по снижению уровня выбросов парниковых газов

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Правительство РФ опубликовало стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, в ней перечислены инструменты, за счет которых в стране будут снижаться выбросы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, документ описывает два возможных сценария развития - инерционный и интенсивный. Последний определяется целевым, в результате его реализации предполагается обеспечение конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководством Государственной Думы РФ. - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 12:22
Мишустин рассказал о реализации климатических проектов
Согласно стратегии, для достижения этой цели в России создадут углеродное регулирование в отдельных регионах в качестве эксперимента, начнут реализацию "зеленых" проектов с возможностью привлечения специального финансирования, внедрят сертификаты происхождения электроэнергии и систему публичной нефинансовой отчетности.
"Для стимулирования технологического развития разрабатывается нормативная правовая база достижения целевых показателей выбросов парниковых газов в различных секторах экономики с учетом гармонизации этих показателей с международными аналогами", - говорится в документе.
Также кабмин определил инструменты по отдельным отраслям. В частности, в электроэнергетике планируется изменение структуры генерации, то есть переход к низкоуглеродным источникам генерации: ВИЭ, ГЭС, атомной и парогазовой, снижение выбросов в угольной генерации. При этом эти изменения ожидаются в 2031-2050 годы. В углеродоемких отраслях промышленности ожидается внедрение технологий с низким уровнем выбросов парниковых газов и высокой энергоэффективностью. Рост поглощающей способности лесов в период между 2020 и 2050 годом должен увеличиться более чем в два раза - с 535 миллионов тонн эквивалента СО2 до 1,2 миллиарда тонн.
В результате эти меры должны привести к увеличению доли постиндустриальных отраслей, то есть высокотехнологичной промышленности, информационных технологий и связи, исследований и разработок, на 11,8 процентного пункта к 2050 году по сравнению с 2020 годом. Доля традиционных отраслей, а именно добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства, низко- и среднетехнологичной промышленности в структуре валового внутреннего продукта будет снижаться и упадет на 9,4 процентного пункта за аналогичный период. Ожидается, что энергетический экспорт будет ежегодно падать на 2,1% с 2030 года, а неэнергетический - расти на 4,4% в год.
Интенсивный сценарий также предполагает достижение в стране углеродной нейтральности к 2060 году. Для контроля за ходом реализации стратегии правительство подготовит дорожную карту.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
Вчера, 16:14
Генсек ООН призвал прекратить относиться к природе как к туалету
 
ЭкономикаПравительство РФЭкология в РоссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптеках
04:14Посол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себя
04:05Иностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во Владивосток
04:05Диетолог рассказал, кому нельзя есть картофель
03:47В России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19
03:42Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границ
03:36Вильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей России
03:33В работе Instagram произошел сбой
03:28Историк назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"
03:23В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"
03:21В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросов
03:15Юрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во дворе
03:15Назван продукт для восполнения дефицита железа в организме
03:11Врач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни
03:09"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла Зеленского
03:02В США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"
02:28На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в Москву
02:25Врач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печень
02:15Финансист объяснил, что делать с просроченной банковской картой
02:15Автоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин
Лента новостейМолния
Провизор рассказала, как обманывают россиян в аптекахПосол Италии назвал вопрос признания "Спутника V" приоритетным для себяИностранец хотел провезти два килограмма героина из Москвы во ВладивостокДиетолог рассказал, кому нельзя есть картофельВ России открыли рекордное количество коек для больных COVID-19Источник рассказал о планах по созданию дронов-камикадзе для охраны границВильфанд рассказал о погодных аномалиях по всей РоссииВ работе Instagram произошел сбойИсторик назвал принятие Петром I титула императора "точкой отсчета"В Германии попросили ускорить ввод в эксплуатацию "Северного потока — 2"В МИД заявили о готовности сотрудничать с США по мониторингу выбросовЮрист рассказал, какой мусор нельзя выбрасывать в контейнер во двореНазван продукт для восполнения дефицита железа в организмеВрач рассказал, как не нагружать организм в нерабочие дни"Загнали как мальчика": в Киеве объяснили, как Россия переиграла ЗеленскогоВ США опубликовали фото российских танков "на границе с Украиной"На Украине объяснили, почему Зеленскому придется "пойти на поклон" в МосквуВрач рассказала, какой овощ поможет снизить давление и укрепить печеньФинансист объяснил, что делать с просроченной банковской картойАвтоэксперт рассказал, как продлить срок эксплуатации шин