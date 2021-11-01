https://ria.ru/20211101/pravitelstvo-1757181616.html
Правительство разработало долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития
Правительство разработало долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития - РИА Новости, 01.11.2021
Правительство разработало долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития
Правительство подготовило долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:29
2021-11-01T12:29
2021-11-01T13:41
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Правительство подготовило долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В стратегии, как отмечает пресс-служба правительства, заложены два сценария - инерционный и целевой (интенсивный), и целевой сценарий взят за основу. В нем в качестве ключевой задачи обозначено обеспечение конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода.Макроэкономические условия целевого сценария предполагают опережающие темпы роста неэнергетического экспорта (до 4,4% ежегодно) и инвестиций в основной капитал (3,7% ежегодно), а также стабильный рост реальных располагаемых доходов населения (2,5% ежегодно). При этом ожидается более умеренное, чем в инерционном сценарии, падение энергетического экспорта с 2030 года, в том числе за счет переориентации на продукцию высокого передела и реализации мер по повышению конкурентоспособности российского энергетического экспорта на внешних рынках.По его словам, значительные структурные изменения предполагается провести уже в течение ближайшего десятилетия. Уточняется, что стратегия рассчитана до 2050 года.Документ содержит мероприятия по конкретным отраслям: энергетика, промышленность, ЖКХ, транспорт, строительство, обращение с отходами производства и потребления, сельское и лесное хозяйство.В рамках реализации Долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития страны планируется запустить систему обязательной углеродной отчетности для предприятий с 2023 года, заявил Мишустин.Для реализации стратегии будет разработана соответствующая дорожная карта."Перемены в подходах к углеродной повестке должны позитивно сказаться на развитии нашей экономики в целом. Важно двигаться в ногу со временем, провести технологическую трансформацию, которая позволит обеспечить высокие показатели экспорта занятости и доходов населения", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20211014/arktika-1754492528.html
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правительство рф, михаил мишустин
12:29 01.11.2021 (обновлено: 13:41 01.11.2021)
Правительство разработало долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития
Правительство подготовило долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития России
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Правительство
подготовило долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
.
"По поручению президента правительство разработало долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития, она рассчитана на длительный период. Цель этой стратегии — адаптировать нашу экономику к глобальному энергопереходу, сократить выбросы парниковых газов и добиться углеродной нейтральности к 2060 году", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
В стратегии, как отмечает пресс-служба правительства, заложены два сценария - инерционный и целевой (интенсивный), и целевой сценарий взят за основу. В нем в качестве ключевой задачи обозначено обеспечение конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода.
Макроэкономические условия целевого сценария предполагают опережающие темпы роста неэнергетического экспорта (до 4,4% ежегодно) и инвестиций в основной капитал (3,7% ежегодно), а также стабильный рост реальных располагаемых доходов населения (2,5% ежегодно). При этом ожидается более умеренное, чем в инерционном сценарии, падение энергетического экспорта с 2030 года, в том числе за счет переориентации на продукцию высокого передела и реализации мер по повышению конкурентоспособности российского энергетического экспорта на внешних рынках.
По его словам, значительные структурные изменения предполагается провести уже в течение ближайшего десятилетия. Уточняется, что стратегия рассчитана до 2050 года.
"Новая стратегия позволит увязать цели международной климатической повестки с возможностями и интересами нашей экономики", — сказал Мишустин.
Документ содержит мероприятия по конкретным отраслям: энергетика, промышленность, ЖКХ, транспорт, строительство, обращение с отходами производства и потребления, сельское и лесное хозяйство.
В рамках реализации Долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития страны планируется запустить систему обязательной углеродной отчетности для предприятий с 2023 года, заявил Мишустин.
"Уже c 2023 года планируется запустить систему обязательной углеродной отчетности для предприятий", - сказал Мишустин на совещании.
Для реализации стратегии будет разработана соответствующая дорожная карта.
"Перемены в подходах к углеродной повестке должны позитивно сказаться на развитии нашей экономики в целом. Важно двигаться в ногу со временем, провести технологическую трансформацию, которая позволит обеспечить высокие показатели экспорта занятости и доходов населения", - сказал Мишустин.