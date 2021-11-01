https://ria.ru/20211101/pozhar-1757270051.html

В Тверской области три человека погибли при пожаре в заброшенном здании

В Тверской области три человека погибли при пожаре в заброшенном здании - РИА Новости, 01.11.2021

В Тверской области три человека погибли при пожаре в заброшенном здании

Следователи проводят проверку после обнаружения тел трех человек при тушении пожара в заброшенном здании в городе Конаково Тверской области, сообщило... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T18:20

2021-11-01T18:20

2021-11-01T18:25

происшествия

конаково

тверская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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РЯЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Следователи проводят проверку после обнаружения тел трех человек при тушении пожара в заброшенном здании в городе Конаково Тверской области, сообщило региональное СУСК."Первого ноября текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении тел трех человек при тушении пожара в заброшенном здании, расположенном по улице Жикооп города Конаково. По фактам гибели людей... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.Уточняется, что проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы случившегося, устанавливаются личности погибших."Для выяснения точной причины пожара в ближайшее время будут назначены пожарно-техническая экспертиза,​ для установления точных причин гибели людей - судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечает СУСК.

https://ria.ru/20211030/pozhar-1757011774.html

конаково

тверская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, конаково, тверская область, следственный комитет россии (ск рф), россия