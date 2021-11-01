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В Тверской области три человека погибли при пожаре в заброшенном здании
В Тверской области три человека погибли при пожаре в заброшенном здании - РИА Новости, 01.11.2021
В Тверской области три человека погибли при пожаре в заброшенном здании
Следователи проводят проверку после обнаружения тел трех человек при тушении пожара в заброшенном здании в городе Конаково Тверской области, сообщило... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T18:20
2021-11-01T18:20
2021-11-01T18:25
происшествия
конаково
тверская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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РЯЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости. Следователи проводят проверку после обнаружения тел трех человек при тушении пожара в заброшенном здании в городе Конаково Тверской области, сообщило региональное СУСК."Первого ноября текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении тел трех человек при тушении пожара в заброшенном здании, расположенном по улице Жикооп города Конаково. По фактам гибели людей... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.Уточняется, что проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы случившегося, устанавливаются личности погибших."Для выяснения точной причины пожара в ближайшее время будут назначены пожарно-техническая экспертиза, для установления точных причин гибели людей - судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечает СУСК.
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конаково
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происшествия, конаково, тверская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
18:20 01.11.2021 (обновлено: 18:25 01.11.2021)
В Тверской области три человека погибли при пожаре в заброшенном здании
Три человека погибли при пожаре в заброшенном здании в городе Конаково в Тверской области
РЯЗАНЬ, 1 ноя - РИА Новости.
Следователи проводят проверку после обнаружения тел трех человек при тушении пожара в заброшенном здании в городе Конаково Тверской области
, сообщило региональное СУСК.
"Первого ноября текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении тел трех человек при тушении пожара в заброшенном здании, расположенном по улице Жикооп города Конаково. По фактам гибели людей... организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы случившегося, устанавливаются личности погибших.
"Для выяснения точной причины пожара в ближайшее время будут назначены пожарно-техническая экспертиза, для установления точных причин гибели людей - судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отмечает СУСК.